Європарламент наполягає на відкритті переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

У Європарламенті рекомендують Єврокомісії відкрити переговорні кластери для просування заявки України на членство в ЄС якнайшвидше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у звіті Комітету Європарламенту у закордонних справах, у якому розглядається підготовка України до вступу до ЄС на тлі збройної агресії Росії.

Зазначається, що звіт комітету був схвалений у вівторок, 15 липня, 55 голосами "за", 12 "проти" та 3 "утрималися".

"Комітет у закордонних справах Європарламенту рекомендує Єврокомісії відкрити переговорні кластери для просування заявки країни на членство в ЄС якомога швидше, за умови подальшого впровадження правил ЄС та завершення вже розпочатих реформ", - йдеться у звіті.

Після голосування доповідач Міхаель Галер заявив: "Ми захоплюємося Україною та твердо підтримуємо її, і ми бажаємо стабілізувати та прискорити її європейський шлях. Від української сторони потрібні поновлені зусилля щодо судової та антикорупційної реформи, зміцнення місцевих та регіональних органів влади, українського парламенту, а також громадянського суспільства, і це будуть важливі кроки на цьому шляху".

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Також у звіті євродепутати закликають український уряд підтримувати темпи впровадження реформ, пов'язаних з ЄС, підтверджуючи прихильність Євросоюзу до справедливого та тривалого миру.

Депутати Європарламенту підтверджують свою непохитну відданість незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України, закликаючи ЄС та його держави-члени активно працювати над збереженням найширшої міжнародної підтримки Києва та пошуком мирного розв’язання війни на основі міжнародного права та поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. Будь-яке мирне рішення має поважати волю українського народу та не бути нав'язаним жодним іншим міжнародним гравцем, вважають законодавці.

Окремо комітет Європарламенту закликає Україну активізувати реформи у сфері верховенства права, судової системи та боротьби з корупцією.

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Депутати Європарламенту високо оцінюють надзвичайні зусилля країни у зміцненні своїх демократичних інституцій у надзвичайно складний час і закликають Київ підтримувати цей імпульс реформ. Вони вітають прогрес у судових реформах, зазначаючи, що судова система в Україні залишається одним із секторів, найбільш вразливих до корупції та політичного втручання. Депутати Європарламенту наголошують на важливості прозорих та заснованих на заслугах процесів відбору до судових та антикорупційних органів, на основі рекомендацій незалежних національних та міжнародних експертів.

Вони також закликають Україну активізувати реформи у сфері державного управління, а також заходи боротьби з корупцією, "оскільки прогрес у цих сферах має вирішальне значення не лише для членства в ЄС, але й для успішного відновлення та економічної довіри"".

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Як зазначається, повний звіт з усіма рекомендаціями буде опублікований незабаром.