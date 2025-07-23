Кравченко про розслідування "інвалідностей" серед прокурорів: За 9 місяців в ОГП ніхто нічого не робив
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що 9 місяців відбувався "хаос" із розслідуванням фіктивних інвалідностей серед прокурорів. Тепер же деяких відправлено на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури.
Про це Кравченко сказав на брифінгу 23 липня, інформує Цензор.НЕТ.
За словами генпрокурора, близько 70 прокурорів відправили на перевірку й Інститути МОЗ встановили, що їхня інвалідність була необгрунтована.
Частина людей фігурує у провадженнях ДБР, але нікому не повідомлено про підозру, каже він.
Водночас дехто з прокурорів не пішов на друге медобстеження, когось відправлено на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури (КДКП). Дехто з прокурорів зі встановленою інвалідністю отримував відповідну пенсію, дехто — ні.
За словами Кравченка, загалом щодо 636 прокурорів підтверджена справжня інвалідність, а щодо "300 з копійками" — невідомо.
"Що я побачив, коли прийшов [на посаду]: ніхто кінцеву точку у цьому питанні отримання можливо фейкової інвалідності прокурорами не дослідив та не ухвалив рішення. За 9 місяців в ОГП ніхто нічого не робив. Я вирішив, що не буду продовжувати нести цю ношу хаосу, вирішив відправити в КДКП. Разом з внутрішньою інспекцією розберемося і поставимо точку. Якщо КДКП буде рекомендувати звільнити — я звільню. Я нікого захищати не буду. У зв'язку з цим у справі про незаконну інвалідність прокурорів я би хотів, щоб вони довели законність отримання інвалідності, і продовжили працювати на своїх місцях", - розповів він.
Уже 46 працівників подали заяви про звільнення за власним бажанням, додав Кравченко.
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Участь у російсько-українській війні
У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій.
Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.
Але ж попередник це ж був ставленик зеленського.
Це таким чином, Кравченко пред'являє претензії до Зелі?
😂
А якщо без жартів, то за які "заслуги" попереднього Генерального Прокурора призначили послом у Нідерландах?