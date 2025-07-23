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Новини Фіктивна інвалідність у прокурорів Фіктивна інвалідність
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Кравченко про розслідування "інвалідностей" серед прокурорів: За 9 місяців в ОГП ніхто нічого не робив

Фіктивна інвалідність прокурорів: Кравченко про розслідування

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що 9 місяців відбувався "хаос" із розслідуванням фіктивних інвалідностей серед прокурорів. Тепер же деяких відправлено на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури.

Про це Кравченко сказав на брифінгу 23 липня, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генпрокурора, близько 70 прокурорів відправили на перевірку й Інститути МОЗ встановили, що їхня інвалідність була необгрунтована.

Частина людей фігурує у провадженнях ДБР, але нікому не повідомлено про підозру, каже він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 348 прокурорів з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Жодних індульгенцій, - Кравченко

Водночас дехто з прокурорів не пішов на друге медобстеження, когось відправлено на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури (КДКП). Дехто з прокурорів зі встановленою інвалідністю отримував відповідну пенсію, дехто — ні.

За словами Кравченка, загалом щодо 636 прокурорів підтверджена справжня інвалідність, а щодо "300 з копійками" — невідомо.

"Що я побачив, коли прийшов [на посаду]: ніхто кінцеву точку у цьому питанні отримання можливо фейкової інвалідності прокурорами не дослідив та не ухвалив рішення. За 9 місяців в ОГП ніхто нічого не робив. Я вирішив, що не буду продовжувати нести цю ношу хаосу, вирішив відправити в КДКП. Разом з внутрішньою інспекцією розберемося і поставимо точку. Якщо КДКП буде рекомендувати звільнити — я звільню. Я нікого захищати не буду. У зв'язку з цим у справі про незаконну інвалідність прокурорів я би хотів, щоб вони довели законність отримання інвалідності, і продовжили працювати на своїх місцях", - розповів він.

Уже 46 працівників подали заяви про звільнення за власним бажанням, додав Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 прокурорів з інвалідністю звільнили на Хмельниччині, ще 47 досі на посадах, - ЗМІ

Автор: 

прокурор (636) САП (2277) Кравченко Руслан (93) інвалідність (285) Офіс Генпрокурора (3341)


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Топ коментарі
+4
Як давно звільнення замінює кримінальну статтю?
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23.07.2025 15:45 Відповісти
+3
А з цими шо?

Вікі:

Участь у російсько-українській війні

У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій.
Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.
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23.07.2025 15:45 Відповісти
+2
"З копійками"...Сем-восем..
Сразу видно- професіАнал!
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23.07.2025 15:42 Відповісти
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А хто цей ХАОС створив, як не сам пан Кравченко ? ! 9 місяців він нічого не знав ? То які у нього службові обов'язки? Не знати нічого і робити видимість заклопотаності . Всім би такі обов'язки !!!
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23.07.2025 15:42 Відповісти
Та в нього у самого рильце у пушку, вірніше за пухом і рила не видно...
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23.07.2025 15:59 Відповісти
Малый молодой прокурор-пенсионер который оформил пенсию в 34 года зовут Иса Танрывердиев! Ось вам украинцы хавайте лайно лопатами!
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23.07.2025 16:05 Відповісти
Ну ти прийшов і зараз покажеш їм всю потужність.
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23.07.2025 15:42 Відповісти
Ну раз они хотели быть инвалидами и даже деньги за это заплатили то нужно исполнить их мечту и пропустить их через фронт что бы их документы соответствовали состоянию здоровья!
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23.07.2025 16:08 Відповісти
"З копійками"...Сем-восем..
Сразу видно- професіАнал!
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23.07.2025 15:42 Відповісти
Барига
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23.07.2025 15:43 Відповісти
Та і у 600 скільки законних інвалідів? Можливо є УБД то що можна сказати,а якщо сілікоз як у шахтаря,або хвороба Паркінсона від вібраційних робіт.
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23.07.2025 15:44 Відповісти
Як давно звільнення замінює кримінальну статтю?
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23.07.2025 15:45 Відповісти
Це ж Україна. Тому вже давно звільнення, вихід на пенсію, на гарну пенсію замінює кримінальну статтю. В той же час коли кожний день ворог захоплює нові території України, коли не вистачає бійців на фронті, коли важливо на фронт кинути нові сили, молоді, здорові військові пенсіонери, пенсіонери інших силових установ нудьгують від безділля. І ніхто їх взагалі не турбує. Ще добавлю, що Україна як ніколи зараз потребує допомоги від військ НАТО
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23.07.2025 15:57 Відповісти
А з цими шо?

Вікі:

Участь у російсько-українській війні

У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій.
Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.
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23.07.2025 15:45 Відповісти
Ясно, винен попередник.
Але ж попередник це ж був ставленик зеленського.
Це таким чином, Кравченко пред'являє претензії до Зелі?
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23.07.2025 15:47 Відповісти
Тому я пропоную продовжити цю традицію!
😂
А якщо без жартів, то за які "заслуги" попереднього Генерального Прокурора призначили послом у Нідерландах?
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23.07.2025 15:48 Відповісти
Відданість Одностроковому.
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23.07.2025 16:19 Відповісти
Чому цей Кравченко кіпишиця? У нього самого УБД, але сам не брав участь в бойових діях.
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23.07.2025 15:50 Відповісти
Тепер його у кожну новину будуть приплітати?
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23.07.2025 15:51 Відповісти
У цих дна немає...
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23.07.2025 15:53 Відповісти
До значить звільню??? А те,що це злочин, безпідставне отримання пенсій та надбавок,підробка документів, нарахування пенсій при звільненні з урахуванням цих незаконних виплат??? Гарний такий дядя - звільню!! Та вони тільки мріють,щоб ТОКО звільнили....пентхаузи вже куплені та моря ждуть...Отакий новий Генеральний?? Спеціаліст!!
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23.07.2025 15:55 Відповісти
До тебе теж був генпрокурор ставленик ЗЕлених,то чому не розслідував.Всі прокурори що сфабрикували інвалідність мають бути звільнені і притягнуті до кримінальної відповідальності за підробку медичних документів.
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23.07.2025 15:55 Відповісти
Нит они должны пройти фронт, а документы инвалида пусть у них останутся до конца дней! Только что бы они настоящими инвалидами стали, а в суд прокурора слать это как рыбку в речку кинуть для наказания!
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23.07.2025 16:12 Відповісти
Ці "інваліди" жруть і п'ють в три горда і хоч би що, В Микола за цєй гармидер гине в окопах..
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23.07.2025 15:57 Відповісти
Може Кравченко не такий уже й поганий прокурор?
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23.07.2025 15:57 Відповісти
Це такий чорний гумор?
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23.07.2025 16:07 Відповісти
Мав інвалідність з 2011 року, після нововведення нових правил, ці цинічні потвори сказали, що якщо ви здатні ходить на роботу - ви не інвалід, от такий підхід до звичайної людини, цікаво, чому цей підхід не застосовано до 636 прокурорів, подвійні стандарти???
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23.07.2025 16:03 Відповісти
а хто цей хаос "вскрив"? пане прокурор? посадка Крупи? де виявили документацію? завдяки НАБУ правда?*
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23.07.2025 16:04 Відповісти
Коротко про вищесказане: розмова ні про що,дехто є,дехто ні.Закінчив.Геніальний генпрокурорррррр.
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23.07.2025 16:09 Відповісти
Прокурорські пенсії- це дєтський лєпєт, потрібно братись за владну структуру в цілому! Але питання, де повернені кошти, де судові постанови, що ті і ті особи , використовуючи службове становище нанесли державі урон на мільярди, які могли б поставитись на захист держави, а що цікаво ці особи працюють на росію, знекровлюючи бюджет!
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23.07.2025 16:12 Відповісти
 
 