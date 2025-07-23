Кравченко про розслідування "інвалідностей" серед прокурорів: За 9 місяців в ОГП ніхто нічого не робив

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що 9 місяців відбувався "хаос" із розслідуванням фіктивних інвалідностей серед прокурорів. Тепер же деяких відправлено на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури.

Про це Кравченко сказав на брифінгу 23 липня, інформує Цензор.НЕТ.

За словами генпрокурора, близько 70 прокурорів відправили на перевірку й Інститути МОЗ встановили, що їхня інвалідність була необгрунтована.

Частина людей фігурує у провадженнях ДБР, але нікому не повідомлено про підозру, каже він.

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Водночас дехто з прокурорів не пішов на друге медобстеження, когось відправлено на кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокуратури (КДКП). Дехто з прокурорів зі встановленою інвалідністю отримував відповідну пенсію, дехто — ні.

За словами Кравченка, загалом щодо 636 прокурорів підтверджена справжня інвалідність, а щодо "300 з копійками" — невідомо.

"Що я побачив, коли прийшов [на посаду]: ніхто кінцеву точку у цьому питанні отримання можливо фейкової інвалідності прокурорами не дослідив та не ухвалив рішення. За 9 місяців в ОГП ніхто нічого не робив. Я вирішив, що не буду продовжувати нести цю ношу хаосу, вирішив відправити в КДКП. Разом з внутрішньою інспекцією розберемося і поставимо точку. Якщо КДКП буде рекомендувати звільнити — я звільню. Я нікого захищати не буду. У зв'язку з цим у справі про незаконну інвалідність прокурорів я би хотів, щоб вони довели законність отримання інвалідності, і продовжили працювати на своїх місцях", - розповів він.

Уже 46 працівників подали заяви про звільнення за власним бажанням, додав Кравченко.

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