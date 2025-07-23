Кравченко о расследовании "инвалидности" среди прокуроров: За 9 месяцев в ОГП никто ничего не делал

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что 9 месяцев происходил "хаос" с расследованием фиктивных инвалидностей среди прокуроров. Теперь же некоторые отправлены на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры.

Об этом Кравченко сказал на брифинге 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.

По словам генпрокурора, около 70 прокуроров отправили на проверку и Институты Минздрава установили, что их инвалидность была необоснованной.

Часть людей фигурирует в производствах ГБР, но никому не сообщено о подозрении, говорит он.

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В то же время некоторые из прокуроров не пошли на второе медобследование, кого-то отправили на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры (КДКП). Некоторые из прокуроров с установленной инвалидностью получали соответствующую пенсию, некоторые - нет.

По словам Кравченко, в целом по 636 прокурорам подтверждена настоящая инвалидность, а по "300 с копейками" - неизвестно.

"Что я увидел, когда пришел [на должность]: никто конечную точку в этом вопросе получения возможно фейковой инвалидности прокурорами не исследовал и не принял решение. За 9 месяцев в ОГП никто ничего не делал. Я решил, что не буду продолжать нести эту ношу хаоса, решил отправить в КДКП. Вместе с внутренней инспекцией разберемся и поставим точку. Если КДКП будет рекомендовать уволить - я уволю. Я никого защищать не буду. В связи с этим в деле о незаконной инвалидности прокуроров я бы хотел, чтобы они доказали законность получения инвалидности, и продолжили работать на своих местах", - рассказал он.

Уже 46 работников подали заявления об увольнении по собственному желанию, добавил Кравченко.

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