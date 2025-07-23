Кравченко о расследовании "инвалидности" среди прокуроров: За 9 месяцев в ОГП никто ничего не делал
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что 9 месяцев происходил "хаос" с расследованием фиктивных инвалидностей среди прокуроров. Теперь же некоторые отправлены на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры.
Об этом Кравченко сказал на брифинге 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.
По словам генпрокурора, около 70 прокуроров отправили на проверку и Институты Минздрава установили, что их инвалидность была необоснованной.
Часть людей фигурирует в производствах ГБР, но никому не сообщено о подозрении, говорит он.
В то же время некоторые из прокуроров не пошли на второе медобследование, кого-то отправили на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры (КДКП). Некоторые из прокуроров с установленной инвалидностью получали соответствующую пенсию, некоторые - нет.
По словам Кравченко, в целом по 636 прокурорам подтверждена настоящая инвалидность, а по "300 с копейками" - неизвестно.
"Что я увидел, когда пришел [на должность]: никто конечную точку в этом вопросе получения возможно фейковой инвалидности прокурорами не исследовал и не принял решение. За 9 месяцев в ОГП никто ничего не делал. Я решил, что не буду продолжать нести эту ношу хаоса, решил отправить в КДКП. Вместе с внутренней инспекцией разберемся и поставим точку. Если КДКП будет рекомендовать уволить - я уволю. Я никого защищать не буду. В связи с этим в деле о незаконной инвалидности прокуроров я бы хотел, чтобы они доказали законность получения инвалидности, и продолжили работать на своих местах", - рассказал он.
Уже 46 работников подали заявления об увольнении по собственному желанию, добавил Кравченко.
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Участь у російсько-українській війні
У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій.
Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.
Але ж попередник це ж був ставленик зеленського.
Це таким чином, Кравченко пред'являє претензії до Зелі?
😂
А якщо без жартів, то за які "заслуги" попереднього Генерального Прокурора призначили послом у Нідерландах?