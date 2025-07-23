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Новости Фиктивная инвалидность у прокуроров Фиктивная инвалидность
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Кравченко о расследовании "инвалидности" среди прокуроров: За 9 месяцев в ОГП никто ничего не делал

Фиктивная инвалидность прокуроров: Кравченко о расследовании

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что 9 месяцев происходил "хаос" с расследованием фиктивных инвалидностей среди прокуроров. Теперь же некоторые отправлены на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры.

Об этом Кравченко сказал на брифинге 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.

По словам генпрокурора, около 70 прокуроров отправили на проверку и Институты Минздрава установили, что их инвалидность была необоснованной.

Часть людей фигурирует в производствах ГБР, но никому не сообщено о подозрении, говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 348 прокуроров с инвалидностью будут направлены на рассмотрение КДКП. Никаких индульгенций, - Кравченко

В то же время некоторые из прокуроров не пошли на второе медобследование, кого-то отправили на квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры (КДКП). Некоторые из прокуроров с установленной инвалидностью получали соответствующую пенсию, некоторые - нет.

По словам Кравченко, в целом по 636 прокурорам подтверждена настоящая инвалидность, а по "300 с копейками" - неизвестно.

"Что я увидел, когда пришел [на должность]: никто конечную точку в этом вопросе получения возможно фейковой инвалидности прокурорами не исследовал и не принял решение. За 9 месяцев в ОГП никто ничего не делал. Я решил, что не буду продолжать нести эту ношу хаоса, решил отправить в КДКП. Вместе с внутренней инспекцией разберемся и поставим точку. Если КДКП будет рекомендовать уволить - я уволю. Я никого защищать не буду. В связи с этим в деле о незаконной инвалидности прокуроров я бы хотел, чтобы они доказали законность получения инвалидности, и продолжили работать на своих местах", - рассказал он.

Уже 46 работников подали заявления об увольнении по собственному желанию, добавил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 прокуроров с инвалидностью уволили в Хмельницкой области, еще 47 до сих пор на должностях, - СМИ

Автор: 

прокурор (1141) САП (2124) Кравченко Руслан (64) инвалидность (181) Офис Генпрокурора (2549)


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Топ комментарии
+4
Як давно звільнення замінює кримінальну статтю?
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23.07.2025 15:45 Ответить
+4
А з цими шо?

Вікі:

Участь у російсько-українській війні

У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій.
Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.
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23.07.2025 15:45 Ответить
+2
"З копійками"...Сем-восем..
Сразу видно- професіАнал!
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23.07.2025 15:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А хто цей ХАОС створив, як не сам пан Кравченко ? ! 9 місяців він нічого не знав ? То які у нього службові обов'язки? Не знати нічого і робити видимість заклопотаності . Всім би такі обов'язки !!!
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23.07.2025 15:42 Ответить
Та в нього у самого рильце у пушку, вірніше за пухом і рила не видно...
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23.07.2025 15:59 Ответить
Малый молодой прокурор-пенсионер который оформил пенсию в 34 года зовут Иса Танрывердиев! Ось вам украинцы хавайте лайно лопатами!
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23.07.2025 16:05 Ответить
Ну ти прийшов і зараз покажеш їм всю потужність.
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23.07.2025 15:42 Ответить
Ну раз они хотели быть инвалидами и даже деньги за это заплатили то нужно исполнить их мечту и пропустить их через фронт что бы их документы соответствовали состоянию здоровья!
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23.07.2025 16:08 Ответить
"З копійками"...Сем-восем..
Сразу видно- професіАнал!
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23.07.2025 15:42 Ответить
Барига
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23.07.2025 15:43 Ответить
Та і у 600 скільки законних інвалідів? Можливо є УБД то що можна сказати,а якщо сілікоз як у шахтаря,або хвороба Паркінсона від вібраційних робіт.
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23.07.2025 15:44 Ответить
Як давно звільнення замінює кримінальну статтю?
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23.07.2025 15:45 Ответить
Це ж Україна. Тому вже давно звільнення, вихід на пенсію, на гарну пенсію замінює кримінальну статтю. В той же час коли кожний день ворог захоплює нові території України, коли не вистачає бійців на фронті, коли важливо на фронт кинути нові сили, молоді, здорові військові пенсіонери, пенсіонери інших силових установ нудьгують від безділля. І ніхто їх взагалі не турбує. Ще добавлю, що Україна як ніколи зараз потребує допомоги від військ НАТО
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23.07.2025 15:57 Ответить
А з цими шо?

Вікі:

Участь у російсько-українській війні

У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій.
Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.
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23.07.2025 15:45 Ответить
Ясно, винен попередник.
Але ж попередник це ж був ставленик зеленського.
Це таким чином, Кравченко пред'являє претензії до Зелі?
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23.07.2025 15:47 Ответить
Тому я пропоную продовжити цю традицію!
😂
А якщо без жартів, то за які "заслуги" попереднього Генерального Прокурора призначили послом у Нідерландах?
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23.07.2025 15:48 Ответить
Відданість Одностроковому.
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23.07.2025 16:19 Ответить
Чому цей Кравченко кіпишиця? У нього самого УБД, але сам не брав участь в бойових діях.
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23.07.2025 15:50 Ответить
Тепер його у кожну новину будуть приплітати?
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23.07.2025 15:51 Ответить
У цих дна немає...
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23.07.2025 15:53 Ответить
До значить звільню??? А те,що це злочин, безпідставне отримання пенсій та надбавок,підробка документів, нарахування пенсій при звільненні з урахуванням цих незаконних виплат??? Гарний такий дядя - звільню!! Та вони тільки мріють,щоб ТОКО звільнили....пентхаузи вже куплені та моря ждуть...Отакий новий Генеральний?? Спеціаліст!!
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23.07.2025 15:55 Ответить
До тебе теж був генпрокурор ставленик ЗЕлених,то чому не розслідував.Всі прокурори що сфабрикували інвалідність мають бути звільнені і притягнуті до кримінальної відповідальності за підробку медичних документів.
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23.07.2025 15:55 Ответить
Нит они должны пройти фронт, а документы инвалида пусть у них останутся до конца дней! Только что бы они настоящими инвалидами стали, а в суд прокурора слать это как рыбку в речку кинуть для наказания!
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23.07.2025 16:12 Ответить
Ці "інваліди" жруть і п'ють в три горда і хоч би що, В Микола за цєй гармидер гине в окопах..
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23.07.2025 15:57 Ответить
Може Кравченко не такий уже й поганий прокурор?
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23.07.2025 15:57 Ответить
Це такий чорний гумор?
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23.07.2025 16:07 Ответить
Мав інвалідність з 2011 року, після нововведення нових правил, ці цинічні потвори сказали, що якщо ви здатні ходить на роботу - ви не інвалід, от такий підхід до звичайної людини, цікаво, чому цей підхід не застосовано до 636 прокурорів, подвійні стандарти???
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23.07.2025 16:03 Ответить
а хто цей хаос "вскрив"? пане прокурор? посадка Крупи? де виявили документацію? завдяки НАБУ правда?*
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23.07.2025 16:04 Ответить
Коротко про вищесказане: розмова ні про що,дехто є,дехто ні.Закінчив.Геніальний генпрокурорррррр.
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23.07.2025 16:09 Ответить
Прокурорські пенсії- це дєтський лєпєт, потрібно братись за владну структуру в цілому! Але питання, де повернені кошти, де судові постанови, що ті і ті особи , використовуючи службове становище нанесли державі урон на мільярди, які могли б поставитись на захист держави, а що цікаво ці особи працюють на росію, знекровлюючи бюджет!
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23.07.2025 16:12 Ответить
 
 