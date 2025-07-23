Впродовж дня росіяни обстріляли з артилерії та атакували дронами Херсонщину: три людини загинули, 9 поранених, серед них діти

У середу, 23 липня, у Херсонській області через російські обстріли загинули три людини, ще дев'ятеро зазнали поранень. Серед поранених дві дитини.

Про це в телеграм повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, впродовж дня окупанти атакували населені пункти Херсонської області артилерійською зброєю, у тому числі реактивною, та безпілотниками різного типу.

У Херсоні окупанти вбили жінку, скинувши вибухівку з дрона.

У селі Ромашкове – двоє мирних жителів загинули та двоє травмувалися внаслідок атаки на автомобіль FPV-дрона.

Також внаслідок ворожих дронових атак у селі Зорівка постраждали двоє неповнолітніх дітей. Ще двоє дорослих постраждали у Херсоні.

Окрім цього, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу постраждали три людини в обласному центрі, Інгульці та Білозерці.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення росіянами законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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