В течение дня россияне обстреляли из артиллерии и атаковали дронами Херсонщину: три человека погибли, 9 ранены, среди них дети

В среду, 23 июля, в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли три человека, еще девять получили ранения. Среди раненых два ребенка.

Об этом в телеграм сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение дня оккупанты атаковали населенные пункты Херсонской области артиллерийским оружием, в том числе реактивным, и беспилотниками различного типа.

В Херсоне оккупанты убили женщину, сбросив взрывчатку с дрона.

В селе Ромашково - двое мирных жителей погибли и двое травмировались в результате атаки на автомобиль FPV-дрона.

Также в результате вражеских дроновых атак в селе Зоровка пострадали двое несовершеннолетних детей. Еще двое взрослых пострадали в Херсоне.

Кроме этого, в результате вражеского артиллерийского обстрела пострадали три человека в областном центре, Ингульце и Белозерке.

Начато досудебные расследования по фактам нарушения россиянами законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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