УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5248 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Харківському напрямку
464 4

Напруженою залишається ситуація в районі Дворічної, ворог перекидає піхоту через Оскіл, - ОТУ "Харків"

ОтУ Харків про бої на Харківщині

Наразі ситуація в районі Дворічної на Харківщині залишається напруженою.

Про це розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

За словами речниками, окупанти продовжують перекидати піхоту на західний берег річки Оскіл з метою створити загрозу для штурму або оточення Куп’янська.

"Напруженою залишається ситуація в районі Дворічної, де ворог продовжує перекидати свою піхоту на західний берег річки Оскіл з метою створити загрозу для штурму або оточення міста Куп’янськ. Там бойові дії також тривають фактично щодня, насамперед у районах населених пунктів Дворічна, Кам'янка, Фиголівка та Западне",- розповів Шамшин.

Він зазначив, що загарбники постійно намагаються звести переправи через Оскіл для налагодження логістики, проте їм це не вдається.

"Наразі переправ, якими ворог міг би перекидати бронетехніку на західний берег Оскола, у нього немає", - додав речник.

Читайте також: Ситуація у Куп’янську - надважка, на цьому напрямку залишаються близько 1300 жителів, - ОВА

Автор: 

бойові дії (4321) Харківська область (1338) Куп’янський район (319) Куп’янськ (840) Оскіл річка (37)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де дрони вісім мільонів (чи хоча б тисяч 10 ) від Потужного умєрлого?
показати весь коментар
24.07.2025 00:37 Відповісти
Умєрлий умєр! Да здравствуєт Шмигальний!
показати весь коментар
24.07.2025 00:39 Відповісти
 
 