Напруженою залишається ситуація в районі Дворічної, ворог перекидає піхоту через Оскіл, - ОТУ "Харків"

Наразі ситуація в районі Дворічної на Харківщині залишається напруженою.

Про це розповів речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

За словами речниками, окупанти продовжують перекидати піхоту на західний берег річки Оскіл з метою створити загрозу для штурму або оточення Куп’янська.

"Напруженою залишається ситуація в районі Дворічної, де ворог продовжує перекидати свою піхоту на західний берег річки Оскіл з метою створити загрозу для штурму або оточення міста Куп’янськ. Там бойові дії також тривають фактично щодня, насамперед у районах населених пунктів Дворічна, Кам'янка, Фиголівка та Западне",- розповів Шамшин.

Він зазначив, що загарбники постійно намагаються звести переправи через Оскіл для налагодження логістики, проте їм це не вдається.

"Наразі переправ, якими ворог міг би перекидати бронетехніку на західний берег Оскола, у нього немає", - додав речник.

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