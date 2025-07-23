Напряженная ситуация сохраняется в районе Двуречной, враг перебрасывает пехоту через Оскол, - ОТГ "Харьков"

Сейчас ситуация в районе Двуречной на Харьковщине остается напряженной.

Об этом рассказал представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин, передает"Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, оккупанты продолжают перебрасывать пехоту на западный берег реки Оскол с целью создать угрозу для штурма или окружения Купянска.

"Напряженной остается ситуация в районе Двуречной, где враг продолжает перебрасывать свою пехоту на западный берег реки Оскол с целью создать угрозу для штурма или окружения города Купянск. Там боевые действия также продолжаются фактически ежедневно, прежде всего в районах населенных пунктов Двуречная, Каменка, Фиголевка и Западное",- рассказал Шамшин.

Он отметил, что захватчики постоянно пытаются возвести переправы через Оскол для налаживания логистики, однако им это не удается.

"Сейчас переправ, которыми враг мог бы перебрасывать бронетехнику на западный берег Оскола, у него нет", - добавил спикер.

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