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Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 046 270 осіб (+1050 за добу), 11 046 танків, 30 746 артсистем, 23 047 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 046 270 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1046270 (+1050) осіб
  • танків – 11046 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23047 (+10) од
  • артилерійських систем – 30746 (+24) од
  • РСЗВ – 1446 (+0) од
  • засоби ППО – 1199 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86)
  • крилаті ракети – 3533 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56137 (+96)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували 120 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Втрати ворога 23 липня

Автор: 

армія рф (18271) Генштаб ЗС (6996) ліквідація (4255) знищення (7858)


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Броня рекорд в цьому місяці, а арта просіла, то мабуть танчики з капонірів підковирнули які функцію гармат виконували.
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24.07.2025 07:47 Відповісти
Броня появилася, хоча - мізер.
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24.07.2025 07:48 Відповісти
шелезяки крякнулися добре. Це хороша новина. Тепер би ще бутафорний закон шльопнути.
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24.07.2025 07:51 Відповісти
Минув 4173 день москальсько-української війни.
135! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня та арта присутні, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 046 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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24.07.2025 08:31 Відповісти
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24.07.2025 08:35 Відповісти
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24.07.2025 09:42 Відповісти
 
 