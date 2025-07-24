Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 046 270 человек (+1050 за сутки), 11 046 танков, 30 746 артсистем, 23 047 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 046 270 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1046270 (+1050) человек
- танков - 11046 (+5) ед
- боевых бронированных машин - 23047 (+10) ед
- артиллерийских систем - 30746 (+24) ед
- РСЗО - 1446 (+0) ед
- средства ПВО - 1199 (+0) ед
- самолетов - 421 (+0) ед
- вертолетов - 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47638 (+86)
- крылатые ракеты - 3533 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 56137 (+96)
- специальная техника - 3935 (+0)
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135! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня та арта присутні, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 046 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.