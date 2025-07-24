Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 046 270 человек (+1050 за сутки), 11 046 танков, 30 746 артсистем, 23 047 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 046 270 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1046270 (+1050) человек

танков - 11046 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23047 (+10) ед

артиллерийских систем - 30746 (+24) ед

РСЗО - 1446 (+0) ед

средства ПВО - 1199 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47638 (+86)

крылатые ракеты - 3533 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 56137 (+96)

специальная техника - 3935 (+0)

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