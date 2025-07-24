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Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 046 270 человек (+1050 за сутки), 11 046 танков, 30 746 артсистем, 23 047 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 046 270 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1046270 (+1050) человек
  • танков - 11046 (+5) ед
  • боевых бронированных машин - 23047 (+10) ед
  • артиллерийских систем - 30746 (+24) ед
  • РСЗО - 1446 (+0) ед
  • средства ПВО - 1199 (+0) ед
  • самолетов - 421 (+0) ед
  • вертолетов - 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47638 (+86)
  • крылатые ракеты - 3533 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 56137 (+96)
  • специальная техника - 3935 (+0)

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Потери врага 23 июля

Автор: 

армия РФ (20120) Генштаб ВС (6693) ликвидация (3869) уничтожение (7545)


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Броня рекорд в цьому місяці, а арта просіла, то мабуть танчики з капонірів підковирнули які функцію гармат виконували.
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24.07.2025 07:47 Ответить
Броня появилася, хоча - мізер.
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24.07.2025 07:48 Ответить
шелезяки крякнулися добре. Це хороша новина. Тепер би ще бутафорний закон шльопнути.
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24.07.2025 07:51 Ответить
Минув 4173 день москальсько-української війни.
135! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня та арта присутні, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 046 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Воронеж, населення якого да 4 роки зменшилось на 16 000 рил.
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24.07.2025 08:31 Ответить
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24.07.2025 08:35 Ответить
 
 