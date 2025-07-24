Силы обороны ликвидировали 120 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 124 боевых столкновения, противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 70 КАБ. Кроме того, применил 1174 дронов-камикадзе, совершил 4237 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив 13 управляемых авиабомб, и совершил 324 обстрела, пять из которых - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Шесть атак отбили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызово, Новоплатоновки. Еще два боестолкновения продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 13 атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Карповка, Колодези, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, еще семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении противник совершил три наступательных действия в районе Григорьевки, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня дважды штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка. Силы обороны отбили одну атаку противника, один бой еще продолжается.

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На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Затишок, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономичное, Котлино, Дачное и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого. Четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 120 оккупантов и ранили 91. Обезврежены три автомобиля, три мотоцикла, одна пушка, 12 БпЛА, две антенны управления БпЛА противника. Также значительно поврежден один автомобиль, пять пушек, пять антенн управления БпЛА и два терминала спутниковой связи российских оккупантов.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Воскресенка и Вольное Поле, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении восемь попыток противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

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На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

Сегодня следует отметить воинов 34-й отдельной бригада береговой обороны, которые эффективно дают отпор противнику.