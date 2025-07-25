Липці перебувають під контролем Сил оборони. Ворог намагається перекинути піхоту на західний берег річки Оскіл, - ОТУ "Харків"

Село Липці Харківської області повністю перебуває під контролем Сил оборони України. Росіяни намагаються перекинути піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб підготувати умови наступу на Купʼянськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин

"Липці повністю залишаються під контролем Сил оборони України. Росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту Липці, але нічого, крім втрат, вони досягти не можуть", - сказав речник.

Він підкреслив, що підрозділи Сил оборони постійно завдають окупантам значних втрат.

"Ситуація в районі Липців перебуває під нашим контролем, просування ворога там зараз немає", - наголосив Шамшин.

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Речник ОТУ "Харків" зазначив, що річку Оскіл росіяни форсували вже дуже давно.

"Але треба розуміти, що на західний берег Осколу на цей час вони можуть перекидати лише піхоту і певне озброєння. У них були спроби наводити через Оскіл понтонні переправи, але щоразу наша аеророзвідка таку техніку виявляла і знищувала. Тому логістичні можливості ворога щодо перекидання транспорту чи важкої техніки через Оскіл вкрай обмежені", - додав він.