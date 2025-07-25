Липцы находятся под контролем Сил обороны. Враг пытается перебросить пехоту на западный берег реки Оскол, - ОТГ "Харьков"

Село Липцы Харьковской области полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Россияне пытаются перебросить пехоту на западный берег реки Оскол, чтобы подготовить условия наступления на Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин

"Липцы полностью остаются под контролем Сил обороны Украины. Россияне время от времени пытаются атаковать к северу от населенного пункта Липцы, но ничего, кроме потерь, они достичь не могут", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что подразделения Сил обороны постоянно наносят оккупантам значительные потери.

"Ситуация в районе Липцов находится под нашим контролем, продвижения врага там сейчас нет", - подчеркнул Шамшин.

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Представитель ОТГ "Харьков" отметил, что реку Оскол россияне форсировали уже очень давно.

"Но надо понимать, что на западный берег Оскола в настоящее время они могут перебрасывать только пехоту и определенное вооружение. У них были попытки наводить через Оскол понтонные переправы, но каждый раз наша аэроразведка такую технику обнаруживала и уничтожала. Поэтому логистические возможности врага по переброске транспорта или тяжелой техники через Оскол крайне ограничены", - добавил он.