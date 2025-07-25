Готовність до наступного опалювального сезону наразі становить 50%, - віцепрем’єр Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба оцінив готовність житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Вже зараз країна готова до зими на 50%. Працюємо й над тим, щоб забезпечити децентралізовану систему енергопостачання - тут важлива співпраця як органів місцевого самоврядування, так і центральних органів влади. Забезпечуємо модернізацію мереж, справну роботу котелень, запаси палива та резервні джерела живлення", - зазначив Кулеба.

За інформацією Мінрозвитку, наразі підготовка триває за графіком - загалом до зими готові понад 71 тис. житлових будинків, підготовлено також понад 12,6 тис. об’єктів соціальної інфраструктури: дитячі садки, школи та заклади охорони здоров’я. Паралельно триває модернізація водопровідно-каналізаційного господарства. Вже оновлено понад 900 км водопровідних мереж та понад 130 км каналізаційних.

Окремо у Мінрозвитку обговорили готовність до зими Кривого Рогу. Наразі місцеве АТ "Криворізька теплоцентраль" готове до нового опалювального сезону лише на 34,4%. Підприємству та підрядним організаціям доручено вжити додаткових заходів для дотримання графіків і вчасного старту сезону.

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Крім того, під час засідання представники Міненерго доповіли про показники накопичення запасів природного газу та вугілля для сталої роботи підприємств ЖКГ упродовж опалювального періоду. Наразі обсяги накопичення енергоресурсів відповідають запланованим показникам.

Особливу увагу під час засідання приділили темі впровадження розподіленої генерації. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, 186 когенераційних установок загальною потужністю 143,6 МВт уже готові до експлуатації. Ще 133 загальною потужністю 160,8 МВт будуть підключені найближчим часом.

Також готові до роботи 135 блочно-модульних котелень потужністю 270,7 МВт. Триває підключення ще 136, які додатково продукуватимуть 229,1 МВт.