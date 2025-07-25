Готовность к следующему отопительному сезону на данный момент составляет 50%, - вице-премьер Кулеба.

Вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба оценил готовность жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Уже сейчас страна готова к зиме на 50%. Работаем и над тем, чтобы обеспечить децентрализованную систему энергоснабжения - здесь важно сотрудничество как органов местного самоуправления, так и центральных органов власти. Обеспечиваем модернизацию сетей, исправную работу котельных, запасы топлива и резервные источники питания", - отметил Кулеба.

По информации Минразвития, сейчас подготовка идет по графику: всего к зиме готовы более 71 тыс. жилых домов, подготовлено также более 12,6 тыс. объектов социальной инфраструктуры - детские сады, школы и учреждения здравоохранения. Параллельно продолжается модернизация водопроводно-канализационного хозяйства. Уже обновлено более 900 км водопроводных сетей и более 130 км канализационных.

Отдельно в Минразвития обсудили готовность к зиме Кривого Рога. Сейчас местное АО "Криворожская теплоцентраль" готово к новому отопительному сезону лишь на 34,4%. Предприятию и подрядным организациям поручено принять дополнительные меры для соблюдения графиков и своевременного старта сезона.

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Кроме того, во время заседания представители Минэнерго доложили о показателях накопления запасов природного газа и угля для устойчивой работы предприятий ЖКХ в течение отопительного периода. В данное время объемы накопления энергоресурсов соответствуют запланированным показателям.

Особое внимание во время заседания уделили теме внедрения распределенной генерации. Благодаря поддержке международных партнеров, 186 когенерационных установок общей мощностью 143,6 МВт уже готовы к эксплуатации. Еще 133 общей мощностью 160,8 МВт будут подключены в ближайшее время.

Также готовы к работе 135 блочно-модульных котельных мощностью 270,7 МВт. Продолжается подключение еще 136, которые дополнительно будут продуцировать 229,1 МВт.