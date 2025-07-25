Рашисти атакували дроном автомобіль на Запоріжжі: загинули дві людини
25 липня росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку у Приморському Запорізької області. Загинули дві людини.
Про це повідомив в телеграм очільник Запорізької Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни вбили двох людей у селі Приморське Василівського району. Ворог атакував FPV-дроном цивільну автівку, у якій їхали чоловік та жінка. На жаль, обоє загинули. Автівка знищена", - повідомив посадовець.
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