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Новини Атака дронів по Запоріжжю
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Рашисти атакували дроном автомобіль на Запоріжжі: загинули дві людини

На Запоріжжі загинули дві людини через дронову атаку РФ

25 липня росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку у Приморському Запорізької області. Загинули дві людини.

Про це повідомив в телеграм очільник Запорізької Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вбили двох людей у селі Приморське Василівського району. Ворог атакував FPV-дроном цивільну автівку, у якій їхали чоловік та жінка. На жаль, обоє загинули. Автівка знищена", - повідомив посадовець.

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Автор: 

безпілотник (4600) Запорізька область (3867) атака (435) Василівський район (75) Приморське (17)


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