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Новости Атака дронов по Запорожью
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Рашисты атаковали дроном автомобиль на Запорожье: погибли два человека

В Запорожье погибли два человека в результате дрон-атаки РФ

25 июля россияне атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Приморском Запорожской области. Погибли два человека.

Об этом сообщил в Телеграм глава Запорожской области Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне убили двух человек в селе Приморское Васильевского района. Враг атаковал FPV-дроном гражданскую машину, в которой ехали мужчина и женщина. К сожалению, оба погибли. Автомобиль уничтожен", - сообщил чиновник.

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Автор: 

беспилотник (3998) Запорожская область (3335) атака (469) Васильевский район (77) Приморское (17)


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