Рашисты атаковали дроном автомобиль на Запорожье: погибли два человека
25 июля россияне атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Приморском Запорожской области. Погибли два человека.
Об этом сообщил в Телеграм глава Запорожской области Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне убили двух человек в селе Приморское Васильевского района. Враг атаковал FPV-дроном гражданскую машину, в которой ехали мужчина и женщина. К сожалению, оба погибли. Автомобиль уничтожен", - сообщил чиновник.
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