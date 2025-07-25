Рашисты атаковали дроном автомобиль на Запорожье: погибли два человека

25 июля россияне атаковали FPV-дроном гражданскую машину в Приморском Запорожской области. Погибли два человека.

Об этом сообщил в Телеграм глава Запорожской области Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне убили двух человек в селе Приморское Васильевского района. Враг атаковал FPV-дроном гражданскую машину, в которой ехали мужчина и женщина. К сожалению, оба погибли. Автомобиль уничтожен", - сообщил чиновник.

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