Група цивільних напала на автобус ТЦК, що прямував у навчальний центр на Полтавщині: деякі мобілізовані втекли, - облвійськкомат
25 липня близько 20-ї години вечора на Полтавщині група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.
Як зазначається, у результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.
"За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР", - наголошують у ТЦК.
Також там додали, що перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ЗСУ) є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
"Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання - до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця - стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо ж він ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману – він підпадає під санкцію статті 409 ККУ - від 5 до 10 років позбавлення волі", - резюмують у ТЦК.
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Я на фронті. І сам особисто спалив не один кацапський танк.
Можеш не вірити.
Не згадуємо вже за АТО, згадуємо починаючи з 24.02.2022.
Якісь істоти з сусіднього оркостану на повному сер'йозі вирішили вбити моїх дітей, мою жінку, мене і відібрати все, чим я жив.
Та ну нахрєн!!!
Звичайно, в цей же день взяв до рук зброю.
3,5 роки на війні.
Просто не уявляю, як може бути інакше.
А от може.
Я не розумію, і ніколи не зрозумію мотивації містечкових тутешніх агресивних ухилянтів.
Я не розумію жінок, що виправдовують своїх чоловіків - ухилянтів.
Це поза межами мого особистого сприйняття.
Насправді, місцевих ждунів тут майже й не бачив. Вони усі по максимуму тут україномовні.
Бачив - бо контрики приймали місцевих бабок, що здавали наші рухи.
Нє, є такі.
Йде така собі зоя космодємянська бальзаковського віку - й на тебе так з прищуром дивиться, що рука тягнеться до ствола. Але таких мало.
2. Ти нізащо та ніколи не скажеш це на вулиці. Навіть своїм сусідам. Користуєшся відносно анонімним ніком, мразота.
Якби не ми - тебе б вже не було фізично.
А ти тут завжди.
Кажеш, нема незамінних?
Згоден.
Заміни мене.
Ідеально у них не виходить, але якщо у законах зазначено, так і намагаються дотримуватись положень.
У країні ж війна.
Висадились на станції № хХарьківської області , прямували до міста № Донецької області.
По дорозі автобус трішки поламався.
Вирішили з моїм комом, він був юний і наївний, сходити купити водички і трішки цигарок, та смаколиків в кіоск-павільйон що проїхали дві хвилини раніше.
В кіоску, поки купували, приліпилося місцеве чмо яке почало казати що він ексміліціант.
щось там про дружбонародію патякав.
І почало те чмо тягнутися лапцями до мого калашмата. Я людина субтильна худенька і на "лоха" схожий для не свідомих.)
Я ще пам*ятав події весни 14 року, коли військово служблужбовці просто віддавали беемдехи якимось поцам наркоманам-алкашам.
Тицьнув я його дульним тормозом в піддих-він зразуж здувся.)
Пішли до свого автобуса.
До чого я веду- військовий час-не тягніть лапусі до військовослужбовців.
Бо може статися так як сталося в Покровську наприкінці весни 2014.
Хто бажає той знайде відео в ютьюб за посиланням- "красноамейск-рЄфЄрендум" і чому Покровськ мав мирне життя до 2022 року.
11 мая 2014 года в Покровске ( Красноармейске) проходил так называемый "референдум о самоопределении Донецкой области". Тогда из Днепропетровска в наш город прибыла группа из 60 человек, чтобы сорвать "референдум". Об сообщил Илья Кива на своей странице в соцсети
https://www.06239.com.ua/news/1317021/ucastnik-sobytij-11-maa-2014-goda-pokrovsk-krasnoarmejsk-ostalsa-ukrainskim-gorodom-hota-v-nem-zili-i-zivut-daleko-ne-vsegda-patrioticeski-***********-grazdane
Це ж треба як доля складається. Ківа вже ... таво ...
Цікаво... може краще хай тікають поки в них нема зброї? Бо потім складніше їх ловити буде...
Це тупе копіювання свинособакостану.
Блокуєш рахунки і самі прибіжать.
2. Вже писав неодноразово - приходиш у ТЦК, пишеш заяву на відмову служити, сідаєш на 7 років.
І все, ніяких проблем.