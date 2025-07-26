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Новини Напад на ТЦК
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Група цивільних напала на автобус ТЦК, що прямував у навчальний центр на Полтавщині: деякі мобілізовані втекли, - облвійськкомат

Напад на бус ТЦК

25 липня близько 20-ї години вечора на Полтавщині група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, у результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.

"За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР", - наголошують у ТЦК.

Також там додали, що перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ЗСУ) є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Також читайте: Чоловік побив лопатою військовослужбовця ТЦК на Волині: йому повідомили про підозру

"Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання - до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця - стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо ж він ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману – він підпадає під санкцію статті 409 ККУ - від 5 до 10 років позбавлення волі", - резюмують у ТЦК.

Автор: 

ТЦК та СП (735) СЗЧ (86) Полтавська область (1194)


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Топ коментарі
+20
Підори. Хай нас вже всіх повбивають скоріше - через півроку на Полтавщині орки будуть насильно мобілізовувати тих усіх "мамкиних черешенок". І їм "група цивільних" вже дорогу не перекриє, бо розстріляють нахрєн.
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26.07.2025 12:46 Відповісти
+12
навіть приблизно не розумію - от як????
Не згадуємо вже за АТО, згадуємо починаючи з 24.02.2022.
Якісь істоти з сусіднього оркостану на повному сер'йозі вирішили вбити моїх дітей, мою жінку, мене і відібрати все, чим я жив.
Та ну нахрєн!!!
Звичайно, в цей же день взяв до рук зброю.
3,5 роки на війні.
Просто не уявляю, як може бути інакше.
А от може.
Я не розумію, і ніколи не зрозумію мотивації містечкових тутешніх агресивних ухилянтів.
Я не розумію жінок, що виправдовують своїх чоловіків - ухилянтів.
Це поза межами мого особистого сприйняття.
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26.07.2025 12:51 Відповісти
+9
Понад 150 тис. придатних "пенсіонерів" силових структур в тилу сидять
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26.07.2025 12:46 Відповісти
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Ну это уже чем-то махновщину напоминает, правда тогда автобусов не было, зато поезда останавливали аж бегом...
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26.07.2025 12:43 Відповісти
Сзч ????у забусярених яких навіть до частини не довезли????
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26.07.2025 12:46 Відповісти
Ну им щас задним числом выпишут повестки с вещами - и тогда уже можно не СЗЧ конечно - они ни в какой части не находятся - а неявку по повестке на отправку. А это насколько я помню до 3 лет.
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26.07.2025 13:19 Відповісти
Так, бо приказ заднім числом про зарахування в частину є, мабуть..
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26.07.2025 13:30 Відповісти
Підори. Хай нас вже всіх повбивають скоріше - через півроку на Полтавщині орки будуть насильно мобілізовувати тих усіх "мамкиних черешенок". І їм "група цивільних" вже дорогу не перекриє, бо розстріляють нахрєн.
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26.07.2025 12:46 Відповісти
Как пагодка в масквє, підор?
Я на фронті. І сам особисто спалив не один кацапський танк.
Можеш не вірити.
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26.07.2025 12:53 Відповісти
Чмо ты сейчас отсиживаешся за спинами таких вот военных в относительно спокойной части Украины.
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26.07.2025 13:04 Відповісти
gemixx11,треба писать gomik11 отак правельніше,це ти мабуть в танкі,що ти будеш робить коли цапорилі прийдуть,ну ти мабуть знаїш.
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26.07.2025 12:58 Відповісти
Чипушило їбане закрий свій зливний бачок,соска ти трасовська.
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26.07.2025 13:04 Відповісти
Оно первое побежит к ним в услужение
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26.07.2025 13:06 Відповісти
навіть приблизно не розумію - от як????
Не згадуємо вже за АТО, згадуємо починаючи з 24.02.2022.
Якісь істоти з сусіднього оркостану на повному сер'йозі вирішили вбити моїх дітей, мою жінку, мене і відібрати все, чим я жив.
Та ну нахрєн!!!
Звичайно, в цей же день взяв до рук зброю.
3,5 роки на війні.
Просто не уявляю, як може бути інакше.
А от може.
Я не розумію, і ніколи не зрозумію мотивації містечкових тутешніх агресивних ухилянтів.
Я не розумію жінок, що виправдовують своїх чоловіків - ухилянтів.
Це поза межами мого особистого сприйняття.
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26.07.2025 12:51 Відповісти
приклад Вам бамбас і лугандон Це меншевартосні тварі, обрусячені пдри. Які отримають задоволення і оргазм коли бурят гвалтує іхню матір, дружину, дітей
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26.07.2025 12:56 Відповісти
Друже, я на бамбасі вже давно. Лиман, Славік, Констаха. До того Ізюм.
Насправді, місцевих ждунів тут майже й не бачив. Вони усі по максимуму тут україномовні.
Бачив - бо контрики приймали місцевих бабок, що здавали наші рухи.
Нє, є такі.
Йде така собі зоя космодємянська бальзаковського віку - й на тебе так з прищуром дивиться, що рука тягнеться до ствола. Але таких мало.
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26.07.2025 13:09 Відповісти
та ото ж, поприезжала в Славянск всякая ***** со всяких ******, только местные в ДТП от них гибнут, захистныки типа
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26.07.2025 13:22 Відповісти
1. ***** - це ваш Слов'янськ. Його вже знаю краще за рідне місто.
2. Ти нізащо та ніколи не скажеш це на вулиці. Навіть своїм сусідам. Користуєшся відносно анонімним ніком, мразота.
Якби не ми - тебе б вже не було фізично.
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26.07.2025 13:38 Відповісти
Вчора сидів з дружиною на лавці в парку, а на сусідній сиділи двоє дебелих мужиків років по 40, пили пиво баночне і дуже жваво обговорювали ТЦКівців, на тему на що вони мають право, а на що ні. Говорю, хлопці, ви не те обговорюєте. Вам треба жінок та дітей зараз боронити, а не цю тему обговорювати. Бо прийде кацап, то не матимете права і рота відкрити. Вони кажуть, сиди діду і не пиНди, а то зараз як дам по голові! Кажу, ну да... Перед дідом ти герой, а захистити свою сім'ю боїшся... От такі у нас ''захисники'' є.
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26.07.2025 13:10 Відповісти
На ТЦК ніхто не ображається з нормальних, коли вони мобілізують тих, що треба. На ТЦК ображаються в першу чергу, коли вони незаконно мобілізують тих, хто має бронюваня. або відстрочку. Також мобілізують психічно хворих, з туберкулезом,з віч, з гепатитом, тяжко хворих. А коли людина ображається на порушення її прав, то її могут побити, морити голодом, або вбити.
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26.07.2025 13:25 Відповісти
Від кацапів точно ссуки не втичуть. Дограються...
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26.07.2025 13:01 Відповісти
Легко втечуть.
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26.07.2025 13:26 Відповісти
Від тебе, чмо, я це постійно чує. Лише інколи щось коментую на Цензорі, коли з ноута, а не телефону.
А ти тут завжди.
Кажеш, нема незамінних?
Згоден.
Заміни мене.
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26.07.2025 13:13 Відповісти
Тебе я не поважаю так само, як і того Бужанського. Одного не розумію, чому шанований мною Ян Валєтов вічно захищає того ватного ушльопка.
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26.07.2025 13:22 Відповісти
Россия не украина, из неё желающие выедут как белые люди. А оставшиеся будут делать что им пыня велит, только за вознаграждение, а не за хрипатые стенания писькограя.
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26.07.2025 13:27 Відповісти
Понад 150 тис. придатних "пенсіонерів" силових структур в тилу сидять
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26.07.2025 12:46 Відповісти
Нехай ними займаються відповідні структури. Чи це привід сцикливо тікати від реальності під юбку мами, сестри, дружини?
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26.07.2025 13:01 Відповісти
Звичайно ж не привід. Але проблема мобілізації в Україні не в самому факті мобілізації, а в на 100% перекривленій черговості мобілізації: (екс)силовики з присягою, хто першими ще в 2022 р. мали бути на фронті, сотнями тисяч сидять вже скоро 4 роки в тилу.
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26.07.2025 13:07 Відповісти
У нормативах ТЦК встановлені 4 черги мобілізації.
Ідеально у них не виходить, але якщо у законах зазначено, так і намагаються дотримуватись положень.
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26.07.2025 13:22 Відповісти
Не чіпайте пенсіонерів. А то всі найбільш рішучі і патріотичні дописувачі пропадуть з форуму.
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26.07.2025 13:29 Відповісти
а де студенти і другі пдри, які не виходять на вулиці і площі країни де ці ухилянські пдрси
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26.07.2025 12:49 Відповісти
Якщо ТЦиКуни це військовослужбовці, як нам постійно говорять, чому не відкрили вогонь на ураження по потенційній ДРГ противника?
У країні ж війна.
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26.07.2025 12:49 Відповісти
Це була скоріше за все диверсійна група кацапідорів. Чому ТЦК не відкрили вогонь по ворогу?
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26.07.2025 12:50 Відповісти
А ви кажете не кому УКРАЇНУ захищати, всю групу на передній край.
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26.07.2025 12:50 Відповісти
всіх на зону ухилянтів і через тренажор =швабра (мити поли)
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26.07.2025 12:51 Відповісти
Полтавське тцк ще та клоака, певно надивились "армії" і продовжувати не захотіли.
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26.07.2025 12:54 Відповісти
И на фоне всего этого законодательные слуги народа еще принимают, мягко говоря, неоднозначные законы.
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26.07.2025 12:58 Відповісти
Це гандони а не Робін Гуди.
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26.07.2025 13:20 Відповісти
Сигнал очевиден - к всенародному восстанию. Вот зелёный каждый день толдычит о мире, а зловредный ТЦК, как воплощение партии войны, никак не даёт ему реализовать планы по построению светлого будущего.
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26.07.2025 13:20 Відповісти
Потрібно щоб відповідні підрозділи СБУ перевірили наших цензоровських дописувачів які вже роками підбурюють тут на сайті до спротиву мобілізації, до втечі молодих чоловіків через кордони, адвокатствують тут за кожного гнойного ухилянта. Треба їх вирахувати та поставити до стіни разом з сьогодняшніми полтавськими підурасами. А обов'язок адміністрації сайта доправити всі скріни та логи з подібними висерами до СБУ. Ось це буде патріотично. І свобода слова тут ні до чого.
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26.07.2025 13:17 Відповісти
А шо такоє ... а демократія ... а вони у білих шатах, їм не можна, Бох не велить ...
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26.07.2025 13:25 Відповісти
Ти ,підар сизранський, своїх зємєль до стінки став в не підбурюй українців розстрілювати, мокша ти сцяна про сраліна забула написати.
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26.07.2025 13:30 Відповісти
Сизранський це ти, гнидо. Якщо не географічно, то ментально тут кацапствуєш. А до стінки подібних істот поставити мені сталіна не потрібно. Це вже не українці. Це вороги. Як і ти.
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26.07.2025 13:34 Відповісти
І до Бужанського потрібно. Але те що подібних Бужанському не чіпають не знімає відповідальності з сьогодняшніх нападників та й з ухилянтів загалом.
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26.07.2025 13:37 Відповісти
Пам*ятаю мій випадок 2015 року.
Висадились на станції № хХарьківської області , прямували до міста № Донецької області.
По дорозі автобус трішки поламався.
Вирішили з моїм комом, він був юний і наївний, сходити купити водички і трішки цигарок, та смаколиків в кіоск-павільйон що проїхали дві хвилини раніше.
В кіоску, поки купували, приліпилося місцеве чмо яке почало казати що він ексміліціант.
щось там про дружбонародію патякав.
І почало те чмо тягнутися лапцями до мого калашмата. Я людина субтильна худенька і на "лоха" схожий для не свідомих.)
Я ще пам*ятав події весни 14 року, коли військово служблужбовці просто віддавали беемдехи якимось поцам наркоманам-алкашам.
Тицьнув я його дульним тормозом в піддих-він зразуж здувся.)
Пішли до свого автобуса.
До чого я веду- військовий час-не тягніть лапусі до військовослужбовців.
Бо може статися так як сталося в Покровську наприкінці весни 2014.
Хто бажає той знайде відео в ютьюб за посиланням- "красноамейск-рЄфЄрендум" і чому Покровськ мав мирне життя до 2022 року.
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26.07.2025 13:20 Відповісти
Участник событий 11 мая 2014 года: «Покровск (Красноармейск) остался украинским городом, хотя в нем жили и живут далеко не всегда патриотически настроенные граждане»

11 мая 2014 года в Покровске ( Красноармейске) проходил так называемый "референдум о самоопределении Донецкой области". Тогда из Днепропетровска в наш город прибыла группа из 60 человек, чтобы сорвать "референдум". Об сообщил Илья Кива на своей странице в соцсети

https://www.06239.com.ua/news/1317021/ucastnik-sobytij-11-maa-2014-goda-pokrovsk-krasnoarmejsk-ostalsa-ukrainskim-gorodom-hota-v-nem-zili-i-zivut-daleko-ne-vsegda-patrioticeski-***********-grazdane

Це ж треба як доля складається. Ківа вже ... таво ...
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26.07.2025 13:33 Відповісти
За таке треба жорстко карати!
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26.07.2025 13:26 Відповісти
"деякі мобілізовані втекли"
Цікаво... може краще хай тікають поки в них нема зброї? Бо потім складніше їх ловити буде...
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26.07.2025 13:26 Відповісти
Нахіба силові методи?
Це тупе копіювання свинособакостану.
Блокуєш рахунки і самі прибіжать.
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26.07.2025 13:31 Відповісти
Там купа етапів треба пройти щоб по закону почати блокувати рахунки. Тому багато негативу.
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26.07.2025 13:34 Відповісти
Блокированием счетов не у кацапов научились?
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26.07.2025 13:36 Відповісти
Це не копіювання. Потому что нигде такого никогда не было.
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26.07.2025 13:38 Відповісти
1. Чому не стріляли співробітники ТЦК ?

2. Вже писав неодноразово - приходиш у ТЦК, пишеш заяву на відмову служити, сідаєш на 7 років.
І все, ніяких проблем.
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26.07.2025 13:37 Відповісти
 
 