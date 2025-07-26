За перше півріччя 2025 року у РФ на 1,4 % зросло промислове виробництво. У цивільному секторі зафіксовано ріст у сфері ритуальних послуг, - СЗР
Зріст обсягів промислового виробництва пов'язане з держзамовленнями підприємств ВПК. Єдиний сегмент, що зростає у цивільному секторі – ритуальні послуги. За пів року - 16 %.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
Промислове виробництво в Росії за перше півріччя 2025 року зросло на 1,4 % у річному вимірі, здебільшого за рахунок держзамовлень для підприємств, пов’язаних із ВПК. Найбільше зростання зафіксовано у виробництві транспортних засобів спеціального призначення (в 3,4 раза більше порівняно з 2022 роком), електроніки й оптики (в 2,1 раза), а також металевих виробів (у 1,5 раза).
Єдиний сегмент, що зростає у цивільному секторі – ритуальні послуги. На тлі демографічного спаду та втрат на війні проти України галузь зросла на 16 % за півріччя, а її обсяг за січень-квітень сягнув майже $425 млн.
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На тлі спаду авторинку КамАЗ слідом за ГАЗ та "АвтоВАЗ" переходить на чотириденний робочий тиждень. Одночасно експорт соняшникової олії знизився на 38 % у річному порівнянні.
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