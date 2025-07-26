Зріст обсягів промислового виробництва пов'язане з держзамовленнями підприємств ВПК. Єдиний сегмент, що зростає у цивільному секторі – ритуальні послуги. За пів року - 16 %.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Промислове виробництво в Росії за перше півріччя 2025 року зросло на 1,4 % у річному вимірі, здебільшого за рахунок держзамовлень для підприємств, пов’язаних із ВПК. Найбільше зростання зафіксовано у виробництві транспортних засобів спеціального призначення (в 3,4 раза більше порівняно з 2022 роком), електроніки й оптики (в 2,1 раза), а також металевих виробів (у 1,5 раза).

Єдиний сегмент, що зростає у цивільному секторі – ритуальні послуги. На тлі демографічного спаду та втрат на війні проти України галузь зросла на 16 % за півріччя, а її обсяг за січень-квітень сягнув майже $425 млн.

Інші галузі цивільної промисловості, навпаки, демонструють спад. У червні загальний індекс промвиробництва знизився на 1,9 %. Найбільше падіння – у виробництві цивільного транспорту (-26,8 %), електроніки (-8,6 %) та шкіряних виробів (-4,7 %).

У липні індекс промислового оптимізму впав нижче рівнів 2016 і 2022 років. 61 % опитаних експертів вказали на "значно нижчі за норму" обсяги виробництва. Баланс очікувань щодо випуску став від’ємним – вперше з серпня 2022 року.

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На тлі спаду авторинку КамАЗ слідом за ГАЗ та "АвтоВАЗ" переходить на чотириденний робочий тиждень. Одночасно експорт соняшникової олії знизився на 38 % у річному порівнянні.

Кількість компаній, які планують скорочення персоналу, подвоїлася: з 6,9 % у січні до 11,5 % у червні. Найбільше – у видобутку, машинобудуванні та фармацевтиці.

"Поточна динаміка вказує на глибокі структурні дисбаланси, які загрожують технологічним втраченим потенціалом у цивільному секторі. Тим часом у Держдумі закликають карати громадян за "дискредитацію" вітчизняних товарів, трактуючи критику як "непатріотичну", - зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

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