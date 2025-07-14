Путін підриває економіку Росії. Він зруйнував багато країн через свої амбіції, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у руйнуванні економіки Росії заради власних геополітичних амбіцій.

Про це Трамп заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія дедалі більше втрачає як економічно, так і морально, через війну проти України.

"Ми знаємо, як економіка Росії страждає. Путін прекрасно про це знає — він підриває свою економіку. Тому хай він подумає про свою країну. Він через свої амбіції зруйнував багато країн", - заявив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп назвав Путіна "жорстким хлопцем": Розмови з ним нічого не значать

Він зауважив, що Росія має "величезний потенціал" для торгівлі зі США, але цей потенціал використовується для війни.

"Я думаю, що з погляду Путіна не було б дуже добре отримати зруйновану економіку країни. Він має врятувати свою економіку. У якомусь сенсі він може врятувати свою країну. Але економіка [Росії] може впасти. Потенційно це велика країна. І "50 днів" - це загроза. Це дуже сильно вдарить", - стверджує американський лідер, говорячи про мита.

Трамп наголосив, що на певному етапі потрібно припинити спроби домовлятись і перейти до рішучих дій: "На певному етапі зрозуміло — вистачить. Треба діяти".

Він також згадав про можливість досягти мирної угоди протягом 50 днів і дав сигнал Путіну.

"Я сподіваюся, що Путін до цього серйозно поставиться. Він знає угоду, до якої може бути увага протягом 50 днів, і знає, які можуть бути справедливі терміни. Якщо не погодиться — він просто буде тим, хто програв", - додав Трамп.

Читайте також: США введуть вторинні мита проти РФ у 100%, якщо не буде угоди щодо України за 50 днів, - Трамп