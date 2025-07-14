Путин подрывает экономику России. Он разрушил много стран из-за своих амбиций, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп обвинил российского диктатора Владимира Путина в разрушении экономики России ради собственных геополитических амбиций.

Об этом Трамп заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия все больше теряет как экономически, так и морально, из-за войны против Украины.

"Мы знаем, как экономика России страдает. Путин прекрасно об этом знает - он подрывает свою экономику. Поэтому пусть он подумает о своей стране. Он из-за своих амбиций разрушил много стран", - заявил Трамп.

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Он отметил, что Россия имеет "огромный потенциал" для торговли с США, но этот потенциал используется для войны.

"Я думаю, что с точки зрения Путина не было бы очень хорошо получить разрушенную экономику страны. Он должен спасти свою экономику. В каком-то смысле он может спасти свою страну. Но экономика [России] может рухнуть. Потенциально это большая страна. И "50 дней" - это угроза. Это очень сильно ударит", - утверждает американский лидер, говоря о пошлинах.

Трамп отметил, что на определенном этапе нужно прекратить попытки договариваться и перейти к решительным действиям: "На определенном этапе понятно - хватит. Надо действовать".

Он также упомянул о возможности достичь мирного соглашения в течение 50 дней и дал сигнал Путину.

"Я надеюсь, что Путин к этому серьезно отнесется. Он знает соглашение, к которому может быть внимание в течение 50 дней, и знает, какие могут быть справедливые сроки. Если не согласится - он просто будет проигравшим", - добавил Трамп.

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