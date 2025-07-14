Путин подрывает экономику России. Он разрушил много стран из-за своих амбиций, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп обвинил российского диктатора Владимира Путина в разрушении экономики России ради собственных геополитических амбиций.
Об этом Трамп заявил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия все больше теряет как экономически, так и морально, из-за войны против Украины.
"Мы знаем, как экономика России страдает. Путин прекрасно об этом знает - он подрывает свою экономику. Поэтому пусть он подумает о своей стране. Он из-за своих амбиций разрушил много стран", - заявил Трамп.
Он отметил, что Россия имеет "огромный потенциал" для торговли с США, но этот потенциал используется для войны.
"Я думаю, что с точки зрения Путина не было бы очень хорошо получить разрушенную экономику страны. Он должен спасти свою экономику. В каком-то смысле он может спасти свою страну. Но экономика [России] может рухнуть. Потенциально это большая страна. И "50 дней" - это угроза. Это очень сильно ударит", - утверждает американский лидер, говоря о пошлинах.
Трамп отметил, что на определенном этапе нужно прекратить попытки договариваться и перейти к решительным действиям: "На определенном этапе понятно - хватит. Надо действовать".
Он также упомянул о возможности достичь мирного соглашения в течение 50 дней и дал сигнал Путину.
"Я надеюсь, что Путин к этому серьезно отнесется. Он знает соглашение, к которому может быть внимание в течение 50 дней, и знает, какие могут быть справедливые сроки. Если не согласится - он просто будет проигравшим", - добавил Трамп.
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Тобто трампуша прямо і офіційно заявляє що дає ху-йлу виграти?
Які 50 днів? Ти до вечора забуваєш, що зранку патякав!
1️⃣Зброя для України.
Ми уклали сьогодні угоду з НАТО, ми відправлятимемо їм зброю для України, а вони платитимуть за неї. НАТО зможе купити у США для України військову допомогу на мільярди доларів, все це буде швидко доставлено на поле бою.
"Patriotи" в Київ прибудуть повнокомплектні. Деякі будуть вже протягом кількох днів. Координуватиме постачання генсек Марк Рютте та постпред США при НАТО Меттью Уітакер.
Є країна НАТО, яка може передати 17 пускових установок "Patriotів". Можливо, не всі, але більша частина з них вирушить на поле бою. (В одному комплексі 4-8 пускових установок. Це якраз відповідає 2-3 комплексам Patriot, про відправку яких Україні йшлося напередодні).
Ми хочемо забезпечити, щоб Україна виробила те, що може.
Але, можливо, Україна відчує себе настільки натхненною, що перестане хотіти угоду (про мінерали).
▪️Рютте (перебиває): Україна хоче угоду і вона буде прихильна до цієї угоди, немає жодних сумнівів у цьому.
2️⃣Санкції.
▪Якщо Росія не погодиться на угоду (яку угоду? стосовно миру, чи тільки переговорів?), то через 50 днів США введуть вторинні мита у розмірі 100% на її торгових партнерів (фактично дав час до 1 вересня). 500% вводити немає сенсу. Якщо ми введемо 100%, ефект буде той самий.
3️⃣Готовність Європи підтримувати Україну до кінця.
У Європи дуже високий бойовий дух до продовження підтримки України. Коли я вперше залучився до цього, я не думав, що він буде таким. Але він такий. І я сказав їм минулого місяця: їхній дух вражаючий. Вони дійсно думають, що це дуже важлива річ. Дивіться тепер вони платять за все. А ми більше не платимо.
Я говорив з Німеччиною та іншими країнами, і вони готові йти дуже далеко. Вони не хочуть, щоб війна продовжувалася. Тому я думаю, що Путіну варто було б (здати)... Його економіці дуже погано. Йому треба рятувати свою економіку, рятувати країну. І, знаєте, він має чудову країну для торгівлі, якби він витрачав ці активи на щось інше замість війни.
4️⃣Про Путіна.
Я розчарований президентом Путіним, тому що я хотів угоду два місяці тому.
Рютте: Путін жодного разу не послав серйозних людей до Стамбула. Я пам'ятаю, як ви, Рубіо, Віткофф були готові до цих переговорів. Ми натиснули на українців, щоб вони відправили високопоставлену команду до Стамбула, і вони відправили. А потім росіяни надіслали цього історика, який розповідав нам історію Росії із 1215 року.
Трамп: Ми багато розмовляли з Путіним. Я кладу слухавку, і такою: "Це була добра розмова", а потім ракети летять на Київ та інші міста. І я такий: "Дивно". І коли це відбувається три-чотири рази, ти розумієш, що ці розмови нічого не означають.
Я приходжу додому, кажу першій леді [Меланії Трамп]: "Ти знаєш, я говорив із Володимиром сьогодні, у нас була чудова розмова". Вона каже: "О, так? Вони щойно вдарили ще по одному місту". Тож... я не хочу говорити, що він убивця, але він важкий хлопець. Це перевірено часом.
Він дурив багатьох людей, він дурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але він не обдурив мене. Знаєте, у якийсь момент розмова не клеїться, мають бути дії.
Раз чотири він говорив: "Так, у нас може бути угода, виглядає непогано". А потім летять бомби.
5️⃣Про зупинення постачання зброї Україні два тижні тому.
Сьогодні дуже великий день. Ми з Пітом [Хегсетом] знали, що він настане, тому вирішили переглянути. Ми не могли б зробити те, що робимо сьогодні, не знаючи скільки у нас залишилося [на складах]. Тому ми зробили невелику паузу, і сьогодні ми маємо дуже велику подію.
(зкомуниздив з анонімного касапського https://t.me/ToBeOr_Official/18283 Быть Или )