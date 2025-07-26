Зеленський оновив правила вручення Шевченківської премії: збільшено кількість номінацій

У суботу, 26 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ, який оновлює положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка. Віднині премію вручатимуть у 13 номінаціях.

Відповідний указ глави держави №553/2025 опубліковано на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, премія присуджуватиметься за такими номінаціями:

проза;

поезія;

літературознавство і мистецтвознавство;

публіцистика і журналістика;

музичне мистецтво;

концертно-виконавське мистецтво;

театральне мистецтво;

кіномистецтво;

візуальні мистецтва;

фотомистецтво;

декоративно-прикладне мистецтво;

дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);

творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

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Окрім цього, зазначається, що премію можна отримати лише за нові оригінальні твори, опубліковані за останні п’ять років, але не пізніше ніж за пів року до подачі.

Іншим указом №552/2025, президент постановив підготувати заходи до 65-річчя від заснування Шевченківської премії. Серед запланованого - проведення церемонії, підготовка та видання енциклопедичного довідника "Шевченківські лауреати: 1962–2026" та альбому з творами художників - переможців премії.

Також випустять поштову марку і монету.

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