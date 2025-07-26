Зеленський оновив правила вручення Шевченківської премії: збільшено кількість номінацій
У суботу, 26 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ, який оновлює положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка. Віднині премію вручатимуть у 13 номінаціях.
Відповідний указ глави держави №553/2025 опубліковано на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з указом, премія присуджуватиметься за такими номінаціями:
- проза;
- поезія;
- літературознавство і мистецтвознавство;
- публіцистика і журналістика;
- музичне мистецтво;
- концертно-виконавське мистецтво;
- театральне мистецтво;
- кіномистецтво;
- візуальні мистецтва;
- фотомистецтво;
- декоративно-прикладне мистецтво;
- дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);
- творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.
Окрім цього, зазначається, що премію можна отримати лише за нові оригінальні твори, опубліковані за останні п’ять років, але не пізніше ніж за пів року до подачі.
Іншим указом №552/2025, президент постановив підготувати заходи до 65-річчя від заснування Шевченківської премії. Серед запланованого - проведення церемонії, підготовка та видання енциклопедичного довідника "Шевченківські лауреати: 1962–2026" та альбому з творами художників - переможців премії.
Також випустять поштову марку і монету.
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а коли спитала що ж ти підклав державі свиню з законопроектом ліквідації набу, воно промямлило що він же не знав, бо звжди зайнятий війною
Кошовий Євге́н Ві́кторович танцює,
Микола вмирає,
Кошовий Євге́н Ві́кторович співає,
Миколі мертвому та його родині - мідальку на комірець,
Кошовому Євге́ну Ві́кторовичу орден "За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України" - він молодець!
Ага, концерт для фортепіано з пісюном 😂