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Новини Шевченківська премія
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Зеленський оновив правила вручення Шевченківської премії: збільшено кількість номінацій

Збільшено кількість номінацій Шевченківської премії

У суботу, 26 липня, президент Володимир Зеленський підписав указ, який оновлює положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка. Віднині премію вручатимуть у 13 номінаціях.

Відповідний указ глави держави №553/2025 опубліковано на сайті Офісу президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, премія присуджуватиметься за такими номінаціями:

  • проза;
  • поезія;
  • літературознавство і мистецтвознавство;
  • публіцистика і журналістика;
  • музичне мистецтво;
  • концертно-виконавське мистецтво;
  • театральне мистецтво;
  • кіномистецтво;
  • візуальні мистецтва;
  • фотомистецтво;
  • декоративно-прикладне мистецтво;
  • дизайн (за видами, визначеними Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка);
  • творче кураторство культурно-мистецьких проєктів.

Дивіться також: Зеленський на врученні Шевченківської премії: У час війни культура має навіть більше значення, ніж у час миру. ВIДЕО

Окрім цього, зазначається, що премію можна отримати лише за нові оригінальні твори, опубліковані за останні п’ять років, але не пізніше ніж за пів року до подачі.

Іншим указом №552/2025, президент постановив підготувати заходи до 65-річчя від заснування Шевченківської премії. Серед запланованого - проведення церемонії, підготовка та видання енциклопедичного довідника "Шевченківські лауреати: 1962–2026" та альбому з творами художників - переможців премії.

Також випустять поштову марку і монету.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24880) Шевченківська премія (30)


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Топ коментарі
+5
Де б ще сунути свій деревʼяний ніс?
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26.07.2025 21:07 Відповісти
+4
на таку хрінь у нього є час
а коли спитала що ж ти підклав державі свиню з законопроектом ліквідації набу, воно промямлило що він же не знав, бо звжди зайнятий війною
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26.07.2025 21:05 Відповісти
+3
А в нього як завжди, премії , нагороди, пошани , подяки...
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26.07.2025 21:02 Відповісти
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А в нього як завжди, премії , нагороди, пошани , подяки...
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26.07.2025 21:02 Відповісти
не бачу номінації гра на піаніно без рук !
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26.07.2025 21:05 Відповісти
А в цій номінації переможець уже визначений пожиттєво!
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26.07.2025 21:54 Відповісти
на таку хрінь у нього є час
а коли спитала що ж ти підклав державі свиню з законопроектом ліквідації набу, воно промямлило що він же не знав, бо звжди зайнятий війною
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26.07.2025 21:05 Відповісти
Де б ще сунути свій деревʼяний ніс?
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26.07.2025 21:07 Відповісти
Микола воює,
Кошовий Євге́н Ві́кторович танцює,
Микола вмирає,
Кошовий Євге́н Ві́кторович співає,
Миколі мертвому та його родині - мідальку на комірець,
Кошовому Євге́ну Ві́кторовичу орден "За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України" - він молодець!
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26.07.2025 21:14 Відповісти
Лисий перший кандідат на премію Шевченка
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26.07.2025 21:20 Відповісти
Вірно , в нас є ше талановиті клоуни по за увагою ...
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26.07.2025 21:15 Відповісти
Гівнюк скацаплений куди не пхне свого свинячого рила, так одрпзу засере своєю патологічною меншовартістю.
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26.07.2025 21:19 Відповісти
Вже нічого не допоможе, він падає (рейтінг ).
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26.07.2025 21:19 Відповісти
І рейтинг теж
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26.07.2025 21:55 Відповісти
Клоунада продовжується, тільки вже з наляканим "клованом".
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26.07.2025 21:23 Відповісти
Зе,куди ніс не встромиш одне лайно виходидь,навіть пук не виходить,зовсім.
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26.07.2025 21:24 Відповісти
А як може інакше, якщо він все життя працював вентилятором для розкидання лайна!
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26.07.2025 21:57 Відповісти
накінець то дочекались
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26.07.2025 21:31 Відповісти
Цікаво, а гра фалосом на піаніно входить у номінацію "музичне мистецтво" чи "концертно-виконавське мистецтво"?
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26.07.2025 21:58 Відповісти
"концертно-виконавське мистецтво"

Ага, концерт для фортепіано з пісюном 😂
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26.07.2025 22:14 Відповісти
Папє Саше теж виписав премію як раніше?
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26.07.2025 22:35 Відповісти
Таке враження що шука як лисому і Ко95 премію дати.
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26.07.2025 22:39 Відповісти
 
 