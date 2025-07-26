Зеленский обновил правила вручения Шевченковской премии: увеличено количество номинаций
В субботу, 26 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ, который обновляет положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Отныне премию будут вручать в 13 номинациях.
Соответствующий указ главы государства №553/2025 опубликован на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно указу, премия будет присуждаться по следующим номинациям:
- проза;
- поэзия;
- литературоведение и искусствоведение;
- публицистика и журналистика;
- музыкальное искусство;
- концертно-исполнительское искусство;
- театральное искусство;
- киноискусство;
- визуальные искусства;
- фотоискусство;
- декоративно-прикладное искусство;
- дизайн (по видам, определенным Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко);
- творческое кураторство культурно-художественных проектов.
Кроме этого, отмечается, что премию можно получить только за новые оригинальные произведения, опубликованные за последние пять лет, но не позднее, чем за полгода до подачи.
Другим указом №552/2025, президент постановил подготовить мероприятия к 65-летию со дня основания Шевченковской премии. Среди запланированного - проведение церемонии, подготовка и издание энциклопедического справочника "Шевченковские лауреаты: 1962-2026" и альбома с произведениями художников - победителей премии.
Также выпустят почтовую марку и монету.
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а коли спитала що ж ти підклав державі свиню з законопроектом ліквідації набу, воно промямлило що він же не знав, бо звжди зайнятий війною
Кошовий Євге́н Ві́кторович танцює,
Микола вмирає,
Кошовий Євге́н Ві́кторович співає,
Миколі мертвому та його родині - мідальку на комірець,
Кошовому Євге́ну Ві́кторовичу орден "За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України" - він молодець!
Ага, концерт для фортепіано з пісюном 😂