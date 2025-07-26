Зеленский обновил правила вручения Шевченковской премии: увеличено количество номинаций

В субботу, 26 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ, который обновляет положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Отныне премию будут вручать в 13 номинациях.

Соответствующий указ главы государства №553/2025 опубликован на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, премия будет присуждаться по следующим номинациям:

проза;

поэзия;

литературоведение и искусствоведение;

публицистика и журналистика;

музыкальное искусство;

концертно-исполнительское искусство;

театральное искусство;

киноискусство;

визуальные искусства;

фотоискусство;

декоративно-прикладное искусство;

дизайн (по видам, определенным Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко);

творческое кураторство культурно-художественных проектов.

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Кроме этого, отмечается, что премию можно получить только за новые оригинальные произведения, опубликованные за последние пять лет, но не позднее, чем за полгода до подачи.

Другим указом №552/2025, президент постановил подготовить мероприятия к 65-летию со дня основания Шевченковской премии. Среди запланированного - проведение церемонии, подготовка и издание энциклопедического справочника "Шевченковские лауреаты: 1962-2026" и альбома с произведениями художников - победителей премии.

Также выпустят почтовую марку и монету.

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