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Новости Шевченковская премия
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Зеленский обновил правила вручения Шевченковской премии: увеличено количество номинаций

Увеличено количество номинаций Шевченковской премии

В субботу, 26 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ, который обновляет положение о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Отныне премию будут вручать в 13 номинациях.

Соответствующий указ главы государства №553/2025 опубликован на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно указу, премия будет присуждаться по следующим номинациям:

  • проза;
  • поэзия;
  • литературоведение и искусствоведение;
  • публицистика и журналистика;
  • музыкальное искусство;
  • концертно-исполнительское искусство;
  • театральное искусство;
  • киноискусство;
  • визуальные искусства;
  • фотоискусство;
  • декоративно-прикладное искусство;
  • дизайн (по видам, определенным Комитетом по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко);
  • творческое кураторство культурно-художественных проектов.

Смотрите также: Зеленский на вручении Шевченковской премии: Во время войны культура имеет даже большее значение, чем во время мира. ВИДЕО

Кроме этого, отмечается, что премию можно получить только за новые оригинальные произведения, опубликованные за последние пять лет, но не позднее, чем за полгода до подачи.

Другим указом №552/2025, президент постановил подготовить мероприятия к 65-летию со дня основания Шевченковской премии. Среди запланированного - проведение церемонии, подготовка и издание энциклопедического справочника "Шевченковские лауреаты: 1962-2026" и альбома с произведениями художников - победителей премии.

Также выпустят почтовую марку и монету.

Читайте также: Объявлены лауреаты Шевченковской премии 2025 года

Автор: 

Зеленский Владимир (21358) Шевченковская премия (78)


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Топ комментарии
+4
Де б ще сунути свій деревʼяний ніс?
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26.07.2025 21:07 Ответить
+3
на таку хрінь у нього є час
а коли спитала що ж ти підклав державі свиню з законопроектом ліквідації набу, воно промямлило що він же не знав, бо звжди зайнятий війною
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26.07.2025 21:05 Ответить
+3
Гівнюк скацаплений куди не пхне свого свинячого рила, так одрпзу засере своєю патологічною меншовартістю.
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26.07.2025 21:19 Ответить
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А в нього як завжди, премії , нагороди, пошани , подяки...
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26.07.2025 21:02 Ответить
не бачу номінації гра на піаніно без рук !
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26.07.2025 21:05 Ответить
А в цій номінації переможець уже визначений пожиттєво!
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26.07.2025 21:54 Ответить
на таку хрінь у нього є час
а коли спитала що ж ти підклав державі свиню з законопроектом ліквідації набу, воно промямлило що він же не знав, бо звжди зайнятий війною
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26.07.2025 21:05 Ответить
Де б ще сунути свій деревʼяний ніс?
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26.07.2025 21:07 Ответить
Микола воює,
Кошовий Євге́н Ві́кторович танцює,
Микола вмирає,
Кошовий Євге́н Ві́кторович співає,
Миколі мертвому та його родині - мідальку на комірець,
Кошовому Євге́ну Ві́кторовичу орден "За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України" - він молодець!
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26.07.2025 21:14 Ответить
Лисий перший кандідат на премію Шевченка
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26.07.2025 21:20 Ответить
Вірно , в нас є ше талановиті клоуни по за увагою ...
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26.07.2025 21:15 Ответить
Гівнюк скацаплений куди не пхне свого свинячого рила, так одрпзу засере своєю патологічною меншовартістю.
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26.07.2025 21:19 Ответить
Вже нічого не допоможе, він падає (рейтінг ).
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26.07.2025 21:19 Ответить
І рейтинг теж
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26.07.2025 21:55 Ответить
Клоунада продовжується, тільки вже з наляканим "клованом".
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26.07.2025 21:23 Ответить
Зе,куди ніс не встромиш одне лайно виходидь,навіть пук не виходить,зовсім.
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26.07.2025 21:24 Ответить
А як може інакше, якщо він все життя працював вентилятором для розкидання лайна!
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26.07.2025 21:57 Ответить
накінець то дочекались
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26.07.2025 21:31 Ответить
Цікаво, а гра фалосом на піаніно входить у номінацію "музичне мистецтво" чи "концертно-виконавське мистецтво"?
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26.07.2025 21:58 Ответить
"концертно-виконавське мистецтво"

Ага, концерт для фортепіано з пісюном 😂
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26.07.2025 22:14 Ответить
Папє Саше теж виписав премію як раніше?
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26.07.2025 22:35 Ответить
Таке враження що шука як лисому і Ко95 премію дати.
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26.07.2025 22:39 Ответить
 
 