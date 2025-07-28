Одна дитина загинула та ще 4 постраждали внаслідок падіння дерева в Балті на Одещині, - ДСНС
Внаслідок негоди в Подільському районі Одещини загинув підліток. Ще 4 дітей травмовані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Сьогодні вдень в Подільському районі, в місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки. Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось. Усі обставини наразі встановлюють представники поліції", - йдеться в повідомленні.
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