Чотири людини загинули в ДТП у Тернопільській області. ФОТО
У середу, 9 липня, в Тернопільській області сталася смертельна ДТП легкового авто та вантажівки. Внаслідок аварії загинули четверо людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
"9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль-Збараж-Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів", - пишуть у ДСНС.
Як уточнили надзвичайники , внаслідок зіткнення загинули четверо людей - водій і пасажири легковика. Особи загиблих встановлюються.
"На місце події прибули черговий караул 4-ї пожежно-рятувальної частини та рятувальники аварійно-рятувального загону ДСНС Тернопільщини", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз. Тепер обставини ДТП розслідує поліція.
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