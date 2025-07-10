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Новини Фото Смертельні ДТП
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Чотири людини загинули в ДТП у Тернопільській області. ФОТО

У середу, 9 липня, в Тернопільській області сталася смертельна ДТП легкового авто та вантажівки. Внаслідок аварії загинули четверо людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

"9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль-Збараж-Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів", - пишуть у ДСНС.

Як уточнили надзвичайники , внаслідок зіткнення загинули четверо людей - водій і пасажири легковика. Особи загиблих встановлюються.

"На місце події прибули черговий караул 4-ї пожежно-рятувальної частини та рятувальники аварійно-рятувального загону ДСНС Тернопільщини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз. Тепер обставини ДТП розслідує поліція.

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Тернопільська область
Тернопільська область

Автор: 

ДТП (4506) смерть (6793) Тернопільська область (611)


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забаньте цього ****ного кацапа
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10.07.2025 07:05 Відповісти
ти сучий син товстої свині і хряка
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10.07.2025 07:26 Відповісти
Опять прокуроришки 16 летних девчат куда-то везли?Невиновны.
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10.07.2025 07:22 Відповісти
 
 