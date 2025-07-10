Чотири людини загинули в ДТП у Тернопільській області. ФОТО

У середу, 9 липня, в Тернопільській області сталася смертельна ДТП легкового авто та вантажівки. Внаслідок аварії загинули четверо людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

"9 липня о 16:13 на автодорозі Р-43 Тернопіль-Збараж-Ланівці, біля села Синява Збаразької громади, сталася аварія за участі легкового та вантажного автомобілів", - пишуть у ДСНС.

Як уточнили надзвичайники , внаслідок зіткнення загинули четверо людей - водій і пасажири легковика. Особи загиблих встановлюються.

"На місце події прибули черговий караул 4-ї пожежно-рятувальної частини та рятувальники аварійно-рятувального загону ДСНС Тернопільщини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рятувальники деблокували тіло одного загиблого з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб уникнути подальших загроз. Тепер обставини ДТП розслідує поліція.

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