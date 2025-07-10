Четыре человека погибли в ДТП в Тернопольской области. ФОТО

В среду, 9 июля, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП легкового авто и грузовика. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

"9 июля в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь-Збараж-Лановцы, возле села Синява Збаражской громады, произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей", - пишут в ГСЧС.

Как уточнили чрезвычайники, в результате столкновения погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки. Личности погибших устанавливаются.

"На место происшествия прибыли дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части и спасатели аварийно-спасательного отряда ГСЧС Тернопольщины", - говорится в сообщении.

В частности, спасатели деблокировали тело одного погибшего из искореженного авто и стабилизировали грузовик, чтобы избежать дальнейших угроз. Теперь обстоятельства ДТП расследует полиция.

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