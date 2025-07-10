РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10688 посетителей онлайн
Новости Фото Смертельные ДТП
3 837 7

Четыре человека погибли в ДТП в Тернопольской области. ФОТО

В среду, 9 июля, в Тернопольской области произошло смертельное ДТП легкового авто и грузовика. В результате аварии погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины.

"9 июля в 16:13 на автодороге Р-43 Тернополь-Збараж-Лановцы, возле села Синява Збаражской громады, произошла авария с участием легкового и грузового автомобилей", - пишут в ГСЧС.

Как уточнили чрезвычайники, в результате столкновения погибли четыре человека - водитель и пассажиры легковушки. Личности погибших устанавливаются.

"На место происшествия прибыли дежурный караул 4-й пожарно-спасательной части и спасатели аварийно-спасательного отряда ГСЧС Тернопольщины", - говорится в сообщении.

В частности, спасатели деблокировали тело одного погибшего из искореженного авто и стабилизировали грузовик, чтобы избежать дальнейших угроз. Теперь обстоятельства ДТП расследует полиция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убила пограничника в ДТП в состоянии опьянения: в Перечине суд арестовал женщину на 60 дней

Тернопольская область
Тернопольская область

Автор: 

ДТП (7709) смерть (9266) Тернопольская область (748)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
забаньте цього ****ного кацапа
показать весь комментарий
10.07.2025 07:05 Ответить
ти сучий син товстої свині і хряка
показать весь комментарий
10.07.2025 07:26 Ответить
 
 