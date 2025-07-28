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Новини Фото На Одещині через падіння дерева загинула дитина
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Одна дитина загинула та ще 4 постраждали внаслідок падіння дерева в Балті на Одещині, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок негоди в Подільському районі Одещини загинув підліток. Ще четверо дітей травмовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Сьогодні вдень в Подільському районі, в місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки. Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось. Усі обставини наразі встановлюють представники поліції", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чотири людини загинули в ДТП у Тернопільській області. ФОТО

Пізніше пресцентр ДСНС опублікував фото, на яких зафіксовано наслідки трагедії.

дерево впало на дітей
дерево впало на дітей
дерево впало на дітей
дерево впало на дітей

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діти (5225) Одеська область (3408) смерть (6804) ДСНС (5223)


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Ой-ц , я вас умоляю... В Одессе подуй зашибись-ветер - деревьев валяться будет не меряно. Дай бог без летальных исходов. Одно дерево свалилось на пути ежедневного моего следования(пехом). На 20 минут раньше свались кусок дерева, я бы вам сейчас не стряпал тегу.
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28.07.2025 07:45 Відповісти
В Одесі дай нормальний вітер пів старої Одесі розвалиться. Влада ніхуха не робіть.
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28.07.2025 09:17 Відповісти
Під вербою намет....
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28.07.2025 10:06 Відповісти
ну то й що, це тінь по-перше..., по-друге, на вербі ж не написано, що вона впаде..., я бачила такі - начебто ціле, а в середині може бути гниле...
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28.07.2025 10:23 Відповісти
 
 