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Новини Бої на сході України
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Ворог накопичує сили для подальших атак на Покровському напрямку. Тривають важкі бої біля Новосілки, Комишувахи, Зеленого Поля та Темирівки, - ОСУВ "Хортиця"

Бої у смузі відповідальності ОСУВ Хортиця

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог атакував наші позиції в районі Зеленого, а на Купʼянському - поблизу Петро-Іванівки, Западного, Радьківки, Петропавлівки, Богуславки та Загризового. Успіхів ворог не досягнув.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля Середнього, Шандриголового, Мирного, Греківки та у Серебрянському лісництві.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку наші захисники не допустили втрат позицій в районі Григорівки, Сіверська та Серебрянки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші оборонні укріплення неподалік Іванівського, Ступочок, Білої Гори, Кліщіївки, Олександро-Калинового, Зорі, Яблунівки, Щербинівки та у міській забудові Торецька. Українські захисники тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

На Добропільському напрямку противник провів штурмові дії у районах Новооленівки, Полтавки, Русиного Яру, Разіного та Родинського. Усі атаки відбито зі значними втратами для противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби ворога перетнути адмінмежу Дніпропетровщини є невдалими, - ОСУВ "Хортиця"

"На Покровському напрямку російські загарбники намагалися реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Єлизаветівка, Новоекономічне, Даченське, Новоукраїнка, Піщане, Відродження, Лисівка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали ворожі штурми неподалік Удачного, Богданівки, Новосергіївки, Олексіївки, Філії, Горіхового, Новопавлівки та Троїцького. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

Як інформує ОСУВ "Хортиця", на Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Толстого, Андріївки-Клевцового, Новосілки, Комишувахи, Мирного, Зеленого Поля та Темирівки. Противник, не рахуючись зі своїми втратами, намагається розвинути наступ. Тривають важкі бої.

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ОСУВ Хортиця (499) бойові дії (4347) війна в Україні (5411)


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Деж САУ Богдана - саме їх гнида випускає по 20 штук на місяц з 24 року. Враховуючи ще пів року 25 - там вже мало бути більше 300 артсистем. Та поставте їх та зітріть оте накопичення. Шо заважає - напевно брехня зеленского.
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28.07.2025 09:02 Відповісти
Я ще тиняюсь там де підори "накопичують сили". Учора до нас вперше дотягнулася кацапська арта. Після КАБів ці хлопавки викликають посмішку...
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28.07.2025 09:55 Відповісти
 
 