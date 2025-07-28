Враг накапливает силы для дальнейших атак на Покровском направлении. Продолжаются тяжелые бои у Новоселки, Комышувахи, Зеленого Поля и Темировки, - ОСГВ "Хортица".

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг атаковал наши позиции в районе Зеленого, а на Купянском - вблизи Петро-Ивановки, Западного, Радьковки, Петропавловки, Богуславки и Загрызово. Успехов враг не достиг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков возле Среднего, Шандриголово, Мирного, Грековки и в Серебрянском лесничестве.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении наши защитники не допустили потерь позиций в районе Григорьевки, Северска и Серебрянки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши оборонительные укрепления неподалеку Ивановского, Ступочек, Белой Горы, Клещиевки, Александро-Калинового, Зари, Яблоновки, Щербиновки и в городской застройке Торецка. Украинские защитники держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

На Добропольском направлении противник провел штурмовые действия в районах Новооленевки, Полтавки, Русина Яра, Разино и Родинского. Все атаки отбиты со значительными потерями для противника.

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"На Покровском направлении российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новоэкономическое, Даченское, Новоукраинка, Песчаное, Возрождение, Лысовка, Котлино и Зверево. Также наши воины отражали вражеские штурмы неподалеку Удачного, Богдановки, Новосергиевки, Алексеевки, Филиала, Орехово, Новопавловки и Троицкого. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

Как информирует ОСГВ "Хортица", на Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Толстого, Андреевки-Клевцово, Новоселки, Камышевахи, Мирного, Зеленого Поля и Темировки. Противник, не считаясь со своими потерями, пытается развить наступление. Продолжаются тяжелые бои.