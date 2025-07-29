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Новини Відносини України та Угорщини
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Посол Шандор: Україна має відновити комунікацію з Угорщиною, щоб уникнути спекуляцій у виборчий період

угорщина

Україна має налагодити втрачений діалог із Угорщиною, що є однією з причин використання української тематики у передвиборчих кампаніях угорських політиків.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив посол України в Угорщині Федір Шандор, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, політики в Угорщині вдаються до "ударів нижче пояса", що є типовим для виборчих кампаній, але також наслідком тривалої відсутності двосторонньої комунікації. Він зазначив, що між Україною та Угорщиною немає історичних конфліктів, а, навпаки, є спільна історична спадщина.

Шандор підкреслив, що деякі угорські чиновники переходять межі етики, і Україна дипломатичним шляхом реагує на подібні випадки. На його думку, Україна довгий час ігнорувала своїх західних сусідів, концентруючись на Франції, Німеччині та Росії, що створило сприятливий ґрунт для втручання РФ.

Він наголосив, що Росія свідомо намагається блокувати комунікацію України із західними сусідами, щоб завадити її євроінтеграції. "Сьогодні найголовніше - відновити цю втрачену комунікацію", - підсумував дипломат.

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Автор: 

Угорщина (2395) Шандор Федір (7)


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з ким? з бикуватим орбном чи гідроцефалом сіярту?
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29.07.2025 12:32 Відповісти
Ах ви підари срані! Вибори замаячили, піндец орбану
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29.07.2025 12:58 Відповісти
Посол шандор? Все зрозуміло, цигансько-угорський вишкребок переживає за вибори на своїй роДІнє.
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29.07.2025 12:58 Відповісти
Бикувати для Угорщини звична справа.Вона так само себе вела у Австрійській імперіі,де через то бикування їй дали власного короля,таку-сяку незалежність і імперію назвали австро-угорською.І тепер мадьяри хочуть то повторити в ЄС.Власне вони і розвалили ту імперію заради самостійності,прихопивши при цьому кавал України,яка стала називатись Закарпатська Русь.Потім мадьяри метнулись до Гітлера,потім до Сталіна,потім підняли повстання у 1956-му році...Під час всіх тих перетурбацій вони діставали по морді,територія їх зменшувалась...Отакий от баламутний народ.Але зараз вони підійшли до грані,коли їх можуть просто копнути з ЄС,а то для них катастрофа повна.Нагадаю,що етнічно вони дуже близькі до русні,яка склалась як нація з трьох основних груп - слов"ян Київської Русі,монголів та племен фіно-угрської групи - марійців,удмуртів тощо.Останні і є ті самі мадьяри...
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29.07.2025 12:59 Відповісти
Шо значить "із Угорщиною"?
Із суспільством - так. Працювати наполегливо, довго. Вкладати ресурси, яких обмаль. Результат буде колись, якщо почати зараз. Бо теперішня ситуація - результат бездарної політики нинішніх і попередніх мародерів.
А з Орбаном та Фідес працювати не просто тупо, а контрпродуктивно. В інтересах України їхня політична смерть. І на цю мету треба також акуратно, обережно працювати.
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29.07.2025 13:00 Відповісти
Вони відверто серуть на голову, але тєрпіли втирають гі*но з обличчя й мекають про порозуміння. Ну, як з такими можна відстоювати інтереси держави?
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29.07.2025 13:00 Відповісти
Щось не пам'ятаю, щоб офіційно Україна за 36 років незалежності пред'являла Угорщині якісь територіальні чи законодавчі притензії. А от мадяри відверто "бикують" про якусь там "вялікую вєнгрію" та "сабіранія істарічєскіх зімєль". Блокування допомоги від ЄС теж їх фішка, хоч вони добре розуміють наскільки критично і життєво вона нам у цей час необхідна. Постійні виригування в бік України, я вже навіть і до уваги не беру.
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29.07.2025 13:57 Відповісти
Посол, как мне кажется и прав и нет. С одной стороны коммуникация должна быть, т к. в Венгрии есть граждане Украины, а с другой - Украина будет обоср@на пропагандой хоть так, хоть так. Общаться с деб#лом, чтоб он не распространял о тебе клевету - в лучшем случае бессмысленно, в худшем вы ещё и дарите ему повод чувствовать себя важным.
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29.07.2025 14:14 Відповісти
 
 