Посол Шандор: Україна має відновити комунікацію з Угорщиною, щоб уникнути спекуляцій у виборчий період

Україна має налагодити втрачений діалог із Угорщиною, що є однією з причин використання української тематики у передвиборчих кампаніях угорських політиків.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив посол України в Угорщині Федір Шандор, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, політики в Угорщині вдаються до "ударів нижче пояса", що є типовим для виборчих кампаній, але також наслідком тривалої відсутності двосторонньої комунікації. Він зазначив, що між Україною та Угорщиною немає історичних конфліктів, а, навпаки, є спільна історична спадщина.

Шандор підкреслив, що деякі угорські чиновники переходять межі етики, і Україна дипломатичним шляхом реагує на подібні випадки. На його думку, Україна довгий час ігнорувала своїх західних сусідів, концентруючись на Франції, Німеччині та Росії, що створило сприятливий ґрунт для втручання РФ.

Він наголосив, що Росія свідомо намагається блокувати комунікацію України із західними сусідами, щоб завадити її євроінтеграції. "Сьогодні найголовніше - відновити цю втрачену комунікацію", - підсумував дипломат.

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