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Новости Отношения Украины и Венгрии
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Посол Шандор: Украина должна восстановить коммуникацию с Венгрией, чтобы избежать спекуляций в предвыборный период

угорщина

Украина должна наладить утраченный диалог с Венгрией, что является одной из причин использования украинской тематики в предвыборных кампаниях венгерских политиков.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, политики в Венгрии прибегают к "ударам ниже пояса", что является типичным для избирательных кампаний, но также следствием длительного отсутствия двусторонней коммуникации. Он отметил, что между Украиной и Венгрией нет исторических конфликтов, а, наоборот, есть общее историческое наследие.

Шандор подчеркнул, что некоторые венгерские чиновники переходят границы этики, и Украина дипломатическим путем реагирует на подобные случаи. По его мнению, Украина долгое время игнорировала своих западных соседей, концентрируясь на Франции, Германии и России, что создало благоприятную почву для вмешательства РФ.

Он подчеркнул, что Россия сознательно пытается блокировать коммуникацию Украины с западными соседями, чтобы помешать ее евроинтеграции. "Сегодня самое главное - восстановить эту утраченную коммуникацию", - подытожил дипломат.

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Автор: 

Венгрия (2058) Шандор Федор (6)


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з ким? з бикуватим орбном чи гідроцефалом сіярту?
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29.07.2025 12:32 Ответить
Ах ви підари срані! Вибори замаячили, піндец орбану
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29.07.2025 12:58 Ответить
Посол шандор? Все зрозуміло, цигансько-угорський вишкребок переживає за вибори на своїй роДІнє.
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29.07.2025 12:58 Ответить
Бикувати для Угорщини звична справа.Вона так само себе вела у Австрійській імперіі,де через то бикування їй дали власного короля,таку-сяку незалежність і імперію назвали австро-угорською.І тепер мадьяри хочуть то повторити в ЄС.Власне вони і розвалили ту імперію заради самостійності,прихопивши при цьому кавал України,яка стала називатись Закарпатська Русь.Потім мадьяри метнулись до Гітлера,потім до Сталіна,потім підняли повстання у 1956-му році...Під час всіх тих перетурбацій вони діставали по морді,територія їх зменшувалась...Отакий от баламутний народ.Але зараз вони підійшли до грані,коли їх можуть просто копнути з ЄС,а то для них катастрофа повна.Нагадаю,що етнічно вони дуже близькі до русні,яка склалась як нація з трьох основних груп - слов"ян Київської Русі,монголів та племен фіно-угрської групи - марійців,удмуртів тощо.Останні і є ті самі мадьяри...
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29.07.2025 12:59 Ответить
Шо значить "із Угорщиною"?
Із суспільством - так. Працювати наполегливо, довго. Вкладати ресурси, яких обмаль. Результат буде колись, якщо почати зараз. Бо теперішня ситуація - результат бездарної політики нинішніх і попередніх мародерів.
А з Орбаном та Фідес працювати не просто тупо, а контрпродуктивно. В інтересах України їхня політична смерть. І на цю мету треба також акуратно, обережно працювати.
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29.07.2025 13:00 Ответить
Вони відверто серуть на голову, але тєрпіли втирають гі*но з обличчя й мекають про порозуміння. Ну, як з такими можна відстоювати інтереси держави?
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29.07.2025 13:00 Ответить
Щось не пам'ятаю, щоб офіційно Україна за 36 років незалежності пред'являла Угорщині якісь територіальні чи законодавчі притензії. А от мадяри відверто "бикують" про якусь там "вялікую вєнгрію" та "сабіранія істарічєскіх зімєль". Блокування допомоги від ЄС теж їх фішка, хоч вони добре розуміють наскільки критично і життєво вона нам у цей час необхідна. Постійні виригування в бік України, я вже навіть і до уваги не беру.
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29.07.2025 13:57 Ответить
 
 