Посол Шандор: Украина должна восстановить коммуникацию с Венгрией, чтобы избежать спекуляций в предвыборный период

Украина должна наладить утраченный диалог с Венгрией, что является одной из причин использования украинской тематики в предвыборных кампаниях венгерских политиков.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, политики в Венгрии прибегают к "ударам ниже пояса", что является типичным для избирательных кампаний, но также следствием длительного отсутствия двусторонней коммуникации. Он отметил, что между Украиной и Венгрией нет исторических конфликтов, а, наоборот, есть общее историческое наследие.

Шандор подчеркнул, что некоторые венгерские чиновники переходят границы этики, и Украина дипломатическим путем реагирует на подобные случаи. По его мнению, Украина долгое время игнорировала своих западных соседей, концентрируясь на Франции, Германии и России, что создало благоприятную почву для вмешательства РФ.

Он подчеркнул, что Россия сознательно пытается блокировать коммуникацию Украины с западными соседями, чтобы помешать ее евроинтеграции. "Сегодня самое главное - восстановить эту утраченную коммуникацию", - подытожил дипломат.

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