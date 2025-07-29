Посол Шандор: Украина должна восстановить коммуникацию с Венгрией, чтобы избежать спекуляций в предвыборный период
Украина должна наладить утраченный диалог с Венгрией, что является одной из причин использования украинской тематики в предвыборных кампаниях венгерских политиков.
Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, политики в Венгрии прибегают к "ударам ниже пояса", что является типичным для избирательных кампаний, но также следствием длительного отсутствия двусторонней коммуникации. Он отметил, что между Украиной и Венгрией нет исторических конфликтов, а, наоборот, есть общее историческое наследие.
Шандор подчеркнул, что некоторые венгерские чиновники переходят границы этики, и Украина дипломатическим путем реагирует на подобные случаи. По его мнению, Украина долгое время игнорировала своих западных соседей, концентрируясь на Франции, Германии и России, что создало благоприятную почву для вмешательства РФ.
Он подчеркнул, что Россия сознательно пытается блокировать коммуникацию Украины с западными соседями, чтобы помешать ее евроинтеграции. "Сегодня самое главное - восстановить эту утраченную коммуникацию", - подытожил дипломат.
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Із суспільством - так. Працювати наполегливо, довго. Вкладати ресурси, яких обмаль. Результат буде колись, якщо почати зараз. Бо теперішня ситуація - результат бездарної політики нинішніх і попередніх мародерів.
А з Орбаном та Фідес працювати не просто тупо, а контрпродуктивно. В інтересах України їхня політична смерть. І на цю мету треба також акуратно, обережно працювати.