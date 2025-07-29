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Новости Антиукраинские заявления в Венгрии
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Посол в Венгрии Шандор: Россия разжигает антиукраинские настроения через провокации в Закарпатье

шандор

Россия стоит за последними антивенгерскими инцидентами на Закарпатье, пытаясь поссорить украинцев с венграми.

Об этом заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат прокомментировал вызовы в МИД Венгрии после смерти мобилизованного венгра и поджога церкви в Паладь-Комаровцах. Он отметил, что эти темы не получили продолжения именно потому, что венгерская сторона услышала аргументы Киева.

По словам Шандора, некоторые "доказательства", в частности фото с антивенгерскими надписями, оказались фейками восьмилетней давности, растиражированными венгерскими СМИ через посредников, связанных с Россией.

Также посол обратил внимание, что информация о поджоге церкви появилась в СМИ почти мгновенно после завершения следственных действий, что указывает на подготовленную провокацию.

"Идея везде одна: украинцы должны ссориться с венграми, с поляками, со словаками. Но мы должны сохранять холодный рассудок...Наша эмоциональность в ответ на все эти политические манипуляции только поможет антиукраинским силам", - резюмировал Шандор.

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Автор: 

Венгрия (2055) Шандор Федор (6)


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а куди дивиться наше славне СБУ...збільшене ще на 10 тис осіб...?? У рота зеленому вилупку
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29.07.2025 11:29 Ответить
Невже щось доходити стало
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29.07.2025 11:50 Ответить
Ворожнечу розпалюе нацик Орбан та охєрєвшиє угорці, хоча конєшно так діпломату казати не можна.
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29.07.2025 11:59 Ответить
 
 