Посол в Венгрии Шандор: Россия разжигает антиукраинские настроения через провокации в Закарпатье

Россия стоит за последними антивенгерскими инцидентами на Закарпатье, пытаясь поссорить украинцев с венграми.

Об этом заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат прокомментировал вызовы в МИД Венгрии после смерти мобилизованного венгра и поджога церкви в Паладь-Комаровцах. Он отметил, что эти темы не получили продолжения именно потому, что венгерская сторона услышала аргументы Киева.

По словам Шандора, некоторые "доказательства", в частности фото с антивенгерскими надписями, оказались фейками восьмилетней давности, растиражированными венгерскими СМИ через посредников, связанных с Россией.

Также посол обратил внимание, что информация о поджоге церкви появилась в СМИ почти мгновенно после завершения следственных действий, что указывает на подготовленную провокацию.

"Идея везде одна: украинцы должны ссориться с венграми, с поляками, со словаками. Но мы должны сохранять холодный рассудок...Наша эмоциональность в ответ на все эти политические манипуляции только поможет антиукраинским силам", - резюмировал Шандор.

Читайте также: Венгрия может пересмотреть свою позицию относительно членства Украины в ЕС, - посол Шандор