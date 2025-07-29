Посол в Угорщині Шандор: Росія розпалює антиукраїнські настрої через провокації на Закарпатті
Росія стоїть за останніми антиугорськими інцидентами на Закарпатті, намагаючись посварити українців з угорцями.
Про це заявив посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Дипломат прокоментував виклики до МЗС Угорщини після смерті мобілізованого угорця та підпалу церкви в Паладь-Комарівцях. Він наголосив, що ці теми не отримали продовження саме тому, що угорська сторона почула аргументи Києва.
За словами Шандора, деякі "докази", зокрема фото з антиугорськими написами, виявилися фейками восьмирічної давності, розтиражованими угорськими ЗМІ через посередників, пов'язаних із Росією.
Також посол звернув увагу, що інформація про підпал церкви з'явилася в ЗМІ майже миттєво після завершення слідчих дій, що вказує на підготовлену провокацію.
"Ідея всюди одна: українці повинні сваритися з угорцями, з поляками, зі словаками. Але ми маємо зберігати холодний розум...Наша емоційність у відповідь на всі ці політичні маніпуляції лише допоможе антиукраїнських силам", - резюмував Шандор.
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