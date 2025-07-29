Посол Шандор: Прагну зустрічі з Орбаном і "стукатиму до останнього"

Посол України в Угорщині Федір Шандор підтвердив, що, як і два роки тому, прагне особистої зустрічі з прем’єром-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат наголосив, що його позиція не змінилася, і він, як і раніше, хоче прогулятися з угорським прем’єром його рідним Секешфегерваром. За словами Шандора, це могло б стати символом відкритості до діалогу між Україною та Угорщиною.

"Поки я живий, поки я дипломат - стукатиму до останнього, поки мене не почують", - підкреслив посол, додавши, що нині проходить етап оцінки ситуації, але має намір ініціювати прямий контакт.

Це вже не перше звернення української сторони до Орбана з закликом до діалогу. Проте поки що прямої зустрічі не відбулося.

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