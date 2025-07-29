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Новини Відносини України та Угорщини
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Посол Шандор: Прагну зустрічі з Орбаном і "стукатиму до останнього"

шандор

Посол України в Угорщині Федір Шандор підтвердив, що, як і два роки тому, прагне особистої зустрічі з прем’єром-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат наголосив, що його позиція не змінилася, і він, як і раніше, хоче прогулятися з угорським прем’єром його рідним Секешфегерваром. За словами Шандора, це могло б стати символом відкритості до діалогу між Україною та Угорщиною.

"Поки я живий, поки я дипломат - стукатиму до останнього, поки мене не почують", - підкреслив посол, додавши, що нині проходить етап оцінки ситуації, але має намір ініціювати прямий контакт.

Це вже не перше звернення української сторони до Орбана з закликом до діалогу. Проте поки що прямої зустрічі не відбулося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Шандор: Україна має відновити комунікацію з Угорщиною, щоб уникнути спекуляцій у виборчий період

Автор: 

Орбан Віктор (608) Шандор Федір (7)


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Топ коментарі
+2
Мордякою об стіл такого парашинця стукати потрібно.
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29.07.2025 13:09 Відповісти
+2
я дипломат - стукатиму до останнього
- Орбану по макітрі ...? ........
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29.07.2025 13:09 Відповісти
+1
Коли по бошці - то може й достукається
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29.07.2025 13:11 Відповісти
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Мордякою об стіл такого парашинця стукати потрібно.
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29.07.2025 13:09 Відповісти
я дипломат - стукатиму до останнього
- Орбану по макітрі ...? ........
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29.07.2025 13:09 Відповісти
Коли по бошці - то може й достукається
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29.07.2025 13:11 Відповісти
стукатиму до останнього

справжній козак.
чоботом з важким підбором по тупій макітрі.
стукати стукати і стукати...
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29.07.2025 13:11 Відповісти
Ще один вочкозазирач. Орбану як і іншим ************** тільки кувалдою по голові стукати
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29.07.2025 13:15 Відповісти
краще стукай по голові. Так скоріше дійде.
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29.07.2025 13:19 Відповісти
тут стільки бажаючих щоб по голові, що в орбана і голова дурна відвалиться. Ну і нехай ))))
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29.07.2025 13:20 Відповісти
Просто цікаво, чи цей посол має угорський паспорт в кишені.
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29.07.2025 13:40 Відповісти
Новий "окопний" посол України в угорщині Шандор проникливо привітав очільника московської церкви на Закарпатті
https://www.youtube.com/watch?v=FX4vm_QkUwI&t=3s Шандор проникливо вітає очільника московської церкви на Закарпатті Мамасуєва
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29.07.2025 14:29 Відповісти
Ух який борець, прям ух. Все як у зебільної влади. Пафосні слова. Ти ділом доведи, а не триндіти тільки.
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29.07.2025 14:29 Відповісти
 
 