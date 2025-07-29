Посол Шандор: Стремлюсь к встрече с Орбаном и "буду стучать до последнего"

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор подтвердил, что, как и два года назад, стремится к личной встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат подчеркнул, что его позиция не изменилась, и он по-прежнему хочет прогуляться с венгерским премьером по его родному Секешфегервару. По словам Шандора, это могло бы стать символом открытости к диалогу между Украиной и Венгрией.

"Пока я жив, пока я дипломат - буду стучать до последнего, пока меня не услышат", - подчеркнул посол, добавив, что сейчас проходит этап оценки ситуации, но намерен инициировать прямой контакт.

Это уже не первое обращение украинской стороны к Орбану с призывом к диалогу. Однако пока что прямой встречи не произошло.

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