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Новости Отношения Украины и Венгрии
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Посол Шандор: Стремлюсь к встрече с Орбаном и "буду стучать до последнего"

шандор

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор подтвердил, что, как и два года назад, стремится к личной встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат подчеркнул, что его позиция не изменилась, и он по-прежнему хочет прогуляться с венгерским премьером по его родному Секешфегервару. По словам Шандора, это могло бы стать символом открытости к диалогу между Украиной и Венгрией.

"Пока я жив, пока я дипломат - буду стучать до последнего, пока меня не услышат", - подчеркнул посол, добавив, что сейчас проходит этап оценки ситуации, но намерен инициировать прямой контакт.

Это уже не первое обращение украинской стороны к Орбану с призывом к диалогу. Однако пока что прямой встречи не произошло.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Шандор: Украина должна восстановить коммуникацию с Венгрией, чтобы избежать спекуляций в избирательный период

Автор: 

Орбан Виктор (513) Шандор Федор (6)


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Мордякою об стіл такого парашинця стукати потрібно.
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29.07.2025 13:09 Ответить
я дипломат - стукатиму до останнього
- Орбану по макітрі ...? ........
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29.07.2025 13:09 Ответить
Коли по бошці - то може й достукається
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29.07.2025 13:11 Ответить
стукатиму до останнього

справжній козак.
чоботом з важким підбором по тупій макітрі.
стукати стукати і стукати...
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29.07.2025 13:11 Ответить
Ще один вочкозазирач. Орбану як і іншим ************** тільки кувалдою по голові стукати
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29.07.2025 13:15 Ответить
краще стукай по голові. Так скоріше дійде.
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29.07.2025 13:19 Ответить
тут стільки бажаючих щоб по голові, що в орбана і голова дурна відвалиться. Ну і нехай ))))
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29.07.2025 13:20 Ответить
Просто цікаво, чи цей посол має угорський паспорт в кишені.
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29.07.2025 13:40 Ответить
 
 