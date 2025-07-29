Посол Шандор: Стремлюсь к встрече с Орбаном и "буду стучать до последнего"
Посол Украины в Венгрии Федор Шандор подтвердил, что, как и два года назад, стремится к личной встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат подчеркнул, что его позиция не изменилась, и он по-прежнему хочет прогуляться с венгерским премьером по его родному Секешфегервару. По словам Шандора, это могло бы стать символом открытости к диалогу между Украиной и Венгрией.
"Пока я жив, пока я дипломат - буду стучать до последнего, пока меня не услышат", - подчеркнул посол, добавив, что сейчас проходит этап оценки ситуации, но намерен инициировать прямой контакт.
Это уже не первое обращение украинской стороны к Орбану с призывом к диалогу. Однако пока что прямой встречи не произошло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Орбану по макітрі ...? ........
справжній козак.
чоботом з важким підбором по тупій макітрі.
стукати стукати і стукати...