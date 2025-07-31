У дельті Дніпра залишається висока інтенсивність бойових зіткнень, - Сили оборони

На Півдні України ворог не зменшує кількості обстрілів і штурмових дій. Також агресор активно застосовує авіацію та БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

Протягом доби противник здійснив понад 200 обстрілів, використавши близько тисячі боєприпасів. Під обстріли потрапили населені пункти в Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також позиції Сил оборони на Півдні.

Обстріли цивільних

Російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру та мирних жителів. Протягом доби зафіксовано 423 атаки дронами-камікадзе та 120 скидів боєприпасів зі 109 БпЛА.

Противник завдав 2 авіаудари, застосувавши 20 некерованих авіаційних ракет (НАР) в районі Білогір'я, Запорізької області.

Окупанти продовжують вести вогневий терор у прифронтових районах Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей, застосовуючи важку артилерію та РСЗВ.

Через російську агресію, на Херсонщині 4 людини дістали поранення, пошкодили багатоповерхівку, 9 приватних будинків, Пункт Незламності, приватні гараж та автомобілі.

На Миколаївщині ворог не припиняє завдавати удару по м. Очаків та Очаківській громаді.

По Нікопольшині агресор бив БпЛА та артилерією. Прилітало по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди – одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач.

На Запоріжжі троє людей поранені внаслідок ворожих обстрілів Гуляйполя та Новогригорівки. Надійшло 65 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ намагається прорвати оборону на сході та півдні. Сили оборони відбивають атаки ворога на 11 напрямках, - Генштаб. МАПИ