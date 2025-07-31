В дельте Днепра остается высокая интенсивность боевых столкновений, - Силы обороны

На Юге Украины враг не уменьшает количества обстрелов и штурмовых действий. Также агрессор активно применяет авиацию и БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три вражеские атаки.

В течение суток противник совершил более 200 обстрелов, использовав около тысячи боеприпасов. Под обстрелы попали населенные пункты в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также позиции Сил обороны на Юге.

Обстрелы гражданских

Российские войска продолжают целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. В течение суток зафиксировано 423 атаки дронами-камикадзе и 120 сбросов боеприпасов со 109 БПЛА.

Противник нанес 2 авиаудара, применив 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР) в районе Белогорья, Запорожской области.

Оккупанты продолжают вести огневой террор в прифронтовых районах Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей, применяя тяжелую артиллерию и РСЗО.

Из-за российской агрессии, на Херсонщине 4 человека получили ранения, повредили многоэтажку, 9 частных домов, "пункт незламности", частные гараж и автомобили.

На Николаевщине враг не прекращает наносить удар по г. Очаков и Очаковской громаде.

По Никопольщине агрессор бил БПЛА и артиллерией. Прилетало по райцентру и Марганецкой громаде. Повреждены коммунальное предприятие, 3 частных дома, хозяйственные постройки - одна из них загорелась, огонь потушили. Зацепило и гараж, линию электропередач.

В Запорожье три человека ранены в результате вражеских обстрелов Гуляйполя и Новогригорьевки. Поступило 65 сообщений о разрушении квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.

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