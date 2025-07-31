Зеленський підписав закон про збільшення оборонного бюджету на понад 412 млрд грн

Президент України Володимир Зеленський 31 липня підписав законопроєкт №13573, який передбачає збільшення видатків держбюджету на 2025 рік на 412,3 мільярда гривень - кошти спрямують на потреби оборони.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Цей закон гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони - на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів", - зазначив Зеленський. Він наголосив, що підписаний документ забезпечить стабільні виплати військовим на передовій, а також родинам загиблих захисників.

Закон передбачає додаткове фінансування для ЗСУ, включно з бойовими виплатами, закупівлею озброєння та іншими пріоритетними потребами сектору безпеки й оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові матимуть 15 додаткових днів відпустки із серпня, - Зеленський