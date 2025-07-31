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Новини Бюджет для потреб ЗСУ
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Зеленський підписав закон про збільшення оборонного бюджету на понад 412 млрд грн

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 31 липня підписав законопроєкт №13573, який передбачає збільшення видатків держбюджету на 2025 рік на 412,3 мільярда гривень - кошти спрямують на потреби оборони.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Цей закон гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони - на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів", - зазначив Зеленський. Він наголосив, що підписаний документ забезпечить стабільні виплати військовим на передовій, а також родинам загиблих захисників.

Закон передбачає додаткове фінансування для ЗСУ, включно з бойовими виплатами, закупівлею озброєння та іншими пріоритетними потребами сектору безпеки й оборони.

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Автор: 

бюджет (3060) Зеленський Володимир (24924)


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Хоть би за, таким подіями, та за міндіча з чернишовим ішурмою, пересидент не забув!!?! Шифери недострєльонні, можуть підтвердити!
Громадянське Суспіство України, терпляче, але, щоб «найманих робітників», з Урядового кварталу, поставити в норми Конституційні, воно завжди ГАРЯЧЕ!!
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31.07.2025 16:02 Відповісти
Не вистачає тепер часу у НАЙВЕЛИЧНІШОГО думати про якись холопів міндіча з чернишовим і шурмою, бо весь час 24х7 про свій нарід думає тепер. Бачиш, як тільки поставили шмигаля МО, тепер можна і бюджет МО збільшувати, щоб красти більше.
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31.07.2025 16:14 Відповісти
Так сьогодні, вчерговий раз наїбунькали лохів, залишивши НАБУ і САП залежними від офісу російського агента єрмака.
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31.07.2025 16:18 Відповісти
Як же, звісно, не забуває! міндичу на неіснуючи дрони ще й не вистачить.
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31.07.2025 16:14 Відповісти
Благодаря своей основной профессии Зе никогда не боится показаться смешным.
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31.07.2025 16:02 Відповісти
Говорив що передані 8 тис. трупів, то цапи, що втрати 1 до 10.
Днів десять везуть ексгумованих хлопців один за одним, потвора брехлива. Люди по хатах поховались. Щоб ти здох.
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31.07.2025 16:12 Відповісти
Повернув незалежність антикорупційним органам, котру сам же і забрав, а тепер ще й збільшив фінансування ЗСУ. Ну прям найкращий цар! Бачте, як про нарід переживає!
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31.07.2025 16:13 Відповісти
Філігранна операція. Гроші розкрадено ,золоті унітази закуплено, кримінальні справи проти злодіїв - похерено, агентів злито ,детективів нейтралізовано. А тепер легким підписом руки вертаємо все взад. Тупорилий охлос в захваті.
Це ж наші картонки допомогли!!!! Ура!!! Луччий!!!!
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31.07.2025 16:14 Відповісти
А ви як хочте, хоч і подохність. Працюючі з такими зарплатами ледь кінці з кінцями зводять а пенсіонери просто вимирають сотнями тисяч..
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31.07.2025 16:24 Відповісти
 
 