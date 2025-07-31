Зеленський підписав закон про збільшення оборонного бюджету на понад 412 млрд грн
Президент України Володимир Зеленський 31 липня підписав законопроєкт №13573, який передбачає збільшення видатків держбюджету на 2025 рік на 412,3 мільярда гривень - кошти спрямують на потреби оборони.
Про це глава держави повідомив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Цей закон гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони - на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів", - зазначив Зеленський. Він наголосив, що підписаний документ забезпечить стабільні виплати військовим на передовій, а також родинам загиблих захисників.
Закон передбачає додаткове фінансування для ЗСУ, включно з бойовими виплатами, закупівлею озброєння та іншими пріоритетними потребами сектору безпеки й оборони.
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Громадянське Суспіство України, терпляче, але, щоб «найманих робітників», з Урядового кварталу, поставити в норми Конституційні, воно завжди ГАРЯЧЕ!!
Днів десять везуть ексгумованих хлопців один за одним, потвора брехлива. Люди по хатах поховались. Щоб ти здох.
Це ж наші картонки допомогли!!!! Ура!!! Луччий!!!!