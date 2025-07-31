Зеленский подписал закон об увеличении оборонного бюджета на более чем 412 млрд грн
Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля подписал законопроект №13573, который предусматривает увеличение расходов госбюджета на 2025 год на 412,3 миллиарда гривен - средства направят на нужды обороны.
Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Этот закон гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны - на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов", - отметил Зеленский. Он подчеркнул, что подписанный документ обеспечит стабильные выплаты военным на передовой, а также семьям погибших защитников.
Закон предусматривает дополнительное финансирование для ВСУ, включая боевые выплаты, закупку вооружения и другие приоритетные потребности сектора безопасности и обороны.
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Громадянське Суспіство України, терпляче, але, щоб «найманих робітників», з Урядового кварталу, поставити в норми Конституційні, воно завжди ГАРЯЧЕ!!
Днів десять везуть ексгумованих хлопців один за одним, потвора брехлива. Люди по хатах поховались. Щоб ти здох.
Це ж наші картонки допомогли!!!! Ура!!! Луччий!!!!