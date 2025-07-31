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Новости Бюджет для потребностей ВСУ
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Зеленский подписал закон об увеличении оборонного бюджета на более чем 412 млрд грн

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля подписал законопроект №13573, который предусматривает увеличение расходов госбюджета на 2025 год на 412,3 миллиарда гривен - средства направят на нужды обороны.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Этот закон гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны - на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов", - отметил Зеленский. Он подчеркнул, что подписанный документ обеспечит стабильные выплаты военным на передовой, а также семьям погибших защитников.

Закон предусматривает дополнительное финансирование для ВСУ, включая боевые выплаты, закупку вооружения и другие приоритетные потребности сектора безопасности и обороны.

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Автор: 

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Хоть би за, таким подіями, та за міндіча з чернишовим ішурмою, пересидент не забув!!?! Шифери недострєльонні, можуть підтвердити!
Громадянське Суспіство України, терпляче, але, щоб «найманих робітників», з Урядового кварталу, поставити в норми Конституційні, воно завжди ГАРЯЧЕ!!
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31.07.2025 16:02 Ответить
Не вистачає тепер часу у НАЙВЕЛИЧНІШОГО думати про якись холопів міндіча з чернишовим і шурмою, бо весь час 24х7 про свій нарід думає тепер. Бачиш, як тільки поставили шмигаля МО, тепер можна і бюджет МО збільшувати, щоб красти більше.
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31.07.2025 16:14 Ответить
Так сьогодні, вчерговий раз наїбунькали лохів, залишивши НАБУ і САП залежними від офісу російського агента єрмака.
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31.07.2025 16:18 Ответить
Як же, звісно, не забуває! міндичу на неіснуючи дрони ще й не вистачить.
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31.07.2025 16:14 Ответить
Благодаря своей основной профессии Зе никогда не боится показаться смешным.
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31.07.2025 16:02 Ответить
Говорив що передані 8 тис. трупів, то цапи, що втрати 1 до 10.
Днів десять везуть ексгумованих хлопців один за одним, потвора брехлива. Люди по хатах поховались. Щоб ти здох.
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31.07.2025 16:12 Ответить
Повернув незалежність антикорупційним органам, котру сам же і забрав, а тепер ще й збільшив фінансування ЗСУ. Ну прям найкращий цар! Бачте, як про нарід переживає!
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31.07.2025 16:13 Ответить
Філігранна операція. Гроші розкрадено ,золоті унітази закуплено, кримінальні справи проти злодіїв - похерено, агентів злито ,детективів нейтралізовано. А тепер легким підписом руки вертаємо все взад. Тупорилий охлос в захваті.
Це ж наші картонки допомогли!!!! Ура!!! Луччий!!!!
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31.07.2025 16:14 Ответить
А ви як хочте, хоч і подохність. Працюючі з такими зарплатами ледь кінці з кінцями зводять а пенсіонери просто вимирають сотнями тисяч..
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31.07.2025 16:24 Ответить
 
 