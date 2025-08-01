Сенатори США пропонують виділити Україні понад $50 млрд допомоги на два роки, - The Hill

Двоє американських сенаторів - Джин Шахін (демократ) і Ліза Мурковскі (республіканка) - подали законопроєкт, що передбачає виділення понад $50 млрд допомоги Україні протягом 2025-2026 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

Ініціатива охоплює не лише військову підтримку, а й ширше фінансування: інвестування у військове виробництво в США, використання відсотків від заморожених російських активів, передачу вилученої або незаконної зброї та продаж цієї зброї з метою закупівель для України. Також передбачається стимулювання союзників до закупівлі американської зброї для її подальшої передачі Києву.

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Шахін і Мурковскі позиціонують документ як інструмент тиску на президента РФ Володимира Путіна та розширення повноважень для президента Дональда Трампа у питанні примушення Кремля до переговорів.

Однак, як зазначається, законопроєкт може зіткнутися з серйозними перешкодами в Конгресі, де республіканська більшість часто виступає проти масштабної зовнішньої допомоги. Частина законодавців уже заявляла про необхідність зосередитися на внутрішніх потребах США, а не на фінансуванні війни за кордоном.

Цей документ з’явився на тлі внесення іншого законопроєкту - про оборонний бюджет США, що включає $1 млрд військової допомоги Україні.

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