Естонська розвідка: у червні кількість жертв серед цивільних українців стала рекордною за три роки війни

Кількість загиблих і поранених цивільних українців у червні 2025 року стала найвищою за весь час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявив глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає Цензор.НЕТ із посиланням ERR.

За його словами, РФ лише за червень завдала понад 1,5 тис. втрат серед цивільного населення. Загалом у 2025 році кількість атак зросла більш ніж на 600% порівняно з торішніми показниками - понад 23 тис. ударів проти 3,3 тис. у першому півріччі 2023-го.

Від початку року внаслідок цих обстрілів загинули близько 1100 цивільних і понад 5700 дістали поранення. Ківісельг зазначив, що попри значну кількість збитих цілей, деякі ракети й дрони досягають своїх об’єктів - і це призводить до зростання жертв.

Окремо він згадав і про катування в лавах армії РФ: за словами естонського розвідника, російські командири дедалі частіше б’ють і вбивають своїх солдатів "заради дисципліни або грошей", що свідчить про глибоку деградацію армії.

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