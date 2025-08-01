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Новости Жертвы среди гражданского населения Украины
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Эстонская разведка: в июне количество жертв среди гражданских украинцев стало рекордным за три года войны

естонія

Количество погибших и раненых гражданских украинцев в июне 2025 года стало самым высоким за все время полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

По его словам, РФ только за июнь нанесла более 1,5 тыс. потерь среди гражданского населения. Всего в 2025 году количество атак выросло более чем на 600% по сравнению с прошлогодними показателями - более 23 тыс. ударов против 3,3 тыс. в первом полугодии 2023-го.

С начала года в результате этих обстрелов погибли около 1100 гражданских и более 5700 получили ранения. Кивисельг отметил, что несмотря на значительное количество сбитых целей, некоторые ракеты и дроны достигают своих объектов - и это приводит к росту жертв.

Отдельно он упомянул и о пытках в рядах армии РФ: по словам эстонского разведчика, российские командиры все чаще избивают и убивают своих солдат "ради дисциплины или денег", что свидетельствует о глубокой деградации армии.

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Автор: 

Эстония (1479) война в Украине (5440)


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Головне що на рашиські злочини майже немає відповіді ,де ті мільйони дронів і тисячі ракет.
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01.08.2025 15:03 Ответить
Все виробництво розйобане шахедами
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01.08.2025 15:06 Ответить
Зебіли основна причина
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01.08.2025 15:25 Ответить
Якщо вони не "животноє", то бунт по армії і на штики командирів!Якщо не животноє?Все таки більш схожі на баранів.Ті мовчать коли їх ведуть на заклання.
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01.08.2025 15:26 Ответить
А що українській розвідці в западло такі дані озвучувати, чи дєрмачило не дозволяє зБодунаву?
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01.08.2025 15:34 Ответить
 
 