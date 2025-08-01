Эстонская разведка: в июне количество жертв среди гражданских украинцев стало рекордным за три года войны

Количество погибших и раненых гражданских украинцев в июне 2025 года стало самым высоким за все время полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

По его словам, РФ только за июнь нанесла более 1,5 тыс. потерь среди гражданского населения. Всего в 2025 году количество атак выросло более чем на 600% по сравнению с прошлогодними показателями - более 23 тыс. ударов против 3,3 тыс. в первом полугодии 2023-го.

С начала года в результате этих обстрелов погибли около 1100 гражданских и более 5700 получили ранения. Кивисельг отметил, что несмотря на значительное количество сбитых целей, некоторые ракеты и дроны достигают своих объектов - и это приводит к росту жертв.

Отдельно он упомянул и о пытках в рядах армии РФ: по словам эстонского разведчика, российские командиры все чаще избивают и убивают своих солдат "ради дисциплины или денег", что свидетельствует о глубокой деградации армии.

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