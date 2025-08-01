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Оправдывали агрессию РФ: задержаны четверо интернет-агитаторов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила четырех пророссийских интернет-пропагандистов в разных регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ задержала четырех интернет-агитаторов

Они распространяли фейки о Силах обороны и оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.

В Чернигове задержан 53-летний рецидивист, который после отбывания наказания за сепаратизм создал группу в "Одноклассниках" и героизировал российских оккупантов. В Полтаве - частный психолог, которая на онлайн-консультациях одобряла военные преступления РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хвалили рашистов и сдавали локации ВСУ: задержаны 14 интернет-агитаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ задержала четырех интернет-агитаторов

В Харькове контрразведка СБУ разоблачила 23-летнюю местную жительницу, которая вела пророссийскую пропаганду в телеграме и инстаграме. В Закарпатской области задержан мужчина из Мукачевского района, который в Facebook призвал РФ захватить запад Украины.

СБУ задержала четырех интернет-агитаторов

Всем фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности - относительно посягательства на территориальную целостность, пособничества государству-агрессору и глорификации оккупантов. Они находятся под стражей и могут получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите также: Оправдывали вооруженную агрессию России: задержаны шестеро пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20260) война в Украине (5440)


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Топ комментарии
+12
біосміття потрібно утілізувати , ніяких понять і простіть , " провели розмову", "вони попросили вибачення" Ці виродки співучасники террору рашистів , геноциду українців
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01.08.2025 14:28 Ответить
+5
А коли цензорських кацапів-агітаторів візьмуть?
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01.08.2025 14:29 Ответить
+3
А зберігаю я висери виключно елітних пропагандистів, як NNN, котрий на той час вимагав військового стану і кляв Порошенка за те що нема бліц-кригу, в один прекрасний вечір почав погрожувавати ;скоро всі ви будете просити вибачення в метерів загиблих апалчєнцєв;. Або ж морячок з Маріуполя, вів себе обережно, як ти, поки не мочканули Захарченка. Тут із нього і посипалося- ;хахли, нєлюді, такова чєлавєка убілі, нє будєт пращєнія!;.
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01.08.2025 16:15 Ответить
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біосміття потрібно утілізувати , ніяких понять і простіть , " провели розмову", "вони попросили вибачення" Ці виродки співучасники террору рашистів , геноциду українців
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01.08.2025 14:28 Ответить
Ага. Зверніть увагу на першого вже встиг відбути покарання за сепаратизм і вийшов на волю. Дуже суворе покарання
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01.08.2025 14:55 Ответить
А коли цензорських кацапів-агітаторів візьмуть?
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01.08.2025 14:29 Ответить
Егей! СБУ! Перший засвітився!
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01.08.2025 14:51 Ответить
Ну, є категорія, яка впевнена, що проти їхнього криворізького царька можуть бути тільки кацапи.
Правда, добра половина з неї має кацапські ніки і пише кацапською.
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01.08.2025 14:59 Ответить
tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, ви ще з нами?
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01.08.2025 14:55 Ответить
дякую за згадку. А ви питаєте навіщо ВПН. Щоб різні кракаї не сумували на Цензорі на одинці з зеленими пропагандонами
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01.08.2025 15:01 Ответить
Ні. ВПН вам щоб СБУ не під'їхало.
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01.08.2025 15:02 Ответить
Це те СБУ, яке НАБУ та САП закривало? Ну-ну
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01.08.2025 15:08 Ответить
Чотири прокацапські пропагандисти з теми так само думали...
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01.08.2025 15:23 Ответить
вони спочатку до тебе мають навідатися перевірити як ОПешну ставку витрачаєш
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01.08.2025 15:56 Ответить
Мимо. Я порохобот.
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01.08.2025 16:06 Ответить
Ти так і не скинув посилання на хоча б один мій коментар, де я топлю за кацапів. Ти брехло.
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01.08.2025 15:59 Ответить
Ти топиш за припинення боротьби.
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01.08.2025 16:05 Ответить
Не бачу посилання на коментар, який тобі не сподобався, брехло.
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01.08.2025 16:06 Ответить
Йолопе, хто ти такий, щоб зберігати твої недолугі викиди? Теж ще Федька Великий Пуріц
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01.08.2025 16:09 Ответить
Так може він бреше?
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01.08.2025 16:26 Ответить
Ідеш по форуму і відкриваєш будь-яку тему про мобілізацію, далі читаєш свої коментарі.
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01.08.2025 16:10 Ответить
А зберігаю я висери виключно елітних пропагандистів, як NNN, котрий на той час вимагав військового стану і кляв Порошенка за те що нема бліц-кригу, в один прекрасний вечір почав погрожувавати ;скоро всі ви будете просити вибачення в метерів загиблих апалчєнцєв;. Або ж морячок з Маріуполя, вів себе обережно, як ти, поки не мочканули Захарченка. Тут із нього і посипалося- ;хахли, нєлюді, такова чєлавєка убілі, нє будєт пращєнія!;.
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01.08.2025 16:15 Ответить
Ну скинь посилання. Брехунець.
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01.08.2025 16:27 Ответить
alex orly, ти, напевно, очолюешь партизанській рух проти російських загарбників в Італії? Вбиваешь бурятів пачками на пляжах Середземномор'я? Кожен день рубаху міняешь, бо просто горять від припливу патріотизму в італійских кав'ярнях?
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01.08.2025 14:57 Ответить
Не зрозуміло, чому СБУ не чіпає одеського антиукраїнського бота-троля з погонялом НЕМО. Дуже популярний серед кацапів Одеси. А їх тут ...
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01.08.2025 16:06 Ответить
 
 