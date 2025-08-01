Оправдывали агрессию РФ: задержаны четверо интернет-агитаторов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила четырех пророссийских интернет-пропагандистов в разных регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Они распространяли фейки о Силах обороны и оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.

В Чернигове задержан 53-летний рецидивист, который после отбывания наказания за сепаратизм создал группу в "Одноклассниках" и героизировал российских оккупантов. В Полтаве - частный психолог, которая на онлайн-консультациях одобряла военные преступления РФ.

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В Харькове контрразведка СБУ разоблачила 23-летнюю местную жительницу, которая вела пророссийскую пропаганду в телеграме и инстаграме. В Закарпатской области задержан мужчина из Мукачевского района, который в Facebook призвал РФ захватить запад Украины.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности - относительно посягательства на территориальную целостность, пособничества государству-агрессору и глорификации оккупантов. Они находятся под стражей и могут получить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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