Оправдывали вооруженную агрессию России: задержаны шестеро пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала шесть человек, которые в разных областях страны вели информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Они оправдывали вооруженную агрессию России, героизировали оккупантов и распространяли призывы против мобилизации и сопротивления.

В Киеве задержан бывший журналист прокремлевской газеты, который, работая в спортивной редакции украинского онлайн-издания, одновременно вел телеграм-каналы с пропагандистскими призывами к захвату Киева. Также в столице разоблачили 26-летнего фитнес-тренера, публиковавшего фейки о ВСУ и призывавшего уклоняться от мобилизации.

В Фастовском районе Киевской области СБУ задержала гражданина страны Центральной Азии, имевшего аудиторию в 60 тыс. подписчиков в нескольких соцсетях, через которые призывал сложить оружие перед оккупантами. Еще один киевлянин распространял в российских соцсетях пророссийскую риторику и восхвалял Путина.

В Кропивницком был задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который в "Одноклассниках" поддерживал захват восточных территорий Украины. А на Ивано-Франковщине разоблачили 30-летнего жителя села Перекрестное, который называл войну РФ против Украины "гражданской войной".

Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили содержание враждебной пропаганды. Всем задержанным объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

  • ч. 1 ст. 114-1 - препятствование ВСУ в особый период;

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 - оправдание и отрицание агрессии РФ;

  • ч. 2 ст. 109 - публичные призывы к насильственной смене власти.

Злоумышленники взяты под стражу. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операция проведена под процессуальным руководством прокуратур Киева, Ивано-Франковской и Кировоградской областей, а также Офиса Генерального прокурора.

+6
Та ці падла стрілятимуть у наших!
20.06.2025 13:28
+6
вірно. давати їм в руки зброю не можна. будувати фортифікації, копати окопи там, де техніка не може працювати. саме то було би.
20.06.2025 13:51
+5
Їх куди більше. Просто киньте їх на фронт. І ти хто скаже що армія не покарання я вас запитаю - тобто вони мають бути в тилу а українці гинути?

В росіян в цьому плані все більш логічно - спочатку йдуть ті кого не жаль, а москвич піде уже в останню чергу
20.06.2025 13:20
Їх куди більше. Просто киньте їх на фронт. І ти хто скаже що армія не покарання я вас запитаю - тобто вони мають бути в тилу а українці гинути?

В росіян в цьому плані все більш логічно - спочатку йдуть ті кого не жаль, а москвич піде уже в останню чергу
20.06.2025 13:20
Та ці падла стрілятимуть у наших!
20.06.2025 13:28
вірно. давати їм в руки зброю не можна. будувати фортифікації, копати окопи там, де техніка не може працювати. саме то було би.
20.06.2025 13:51
Хібашо розмінування...
20.06.2025 15:42
та навряд. розмінування потрібне перед наступом. а зараз, коли ми постійно в обороні, то навпаки, потрібно все мінувати, а не розміновувати.
20.06.2025 16:18
Михайло Иляш будешь вместе с ними в одном окопе ?
20.06.2025 13:37
Какой маладец, Міша, похвалив кацапів за логічність. Йди відкривай, вже й до тебе виїхали.
20.06.2025 13:38
Їх або на уранові копальні, або завали розгрібати.

Більшого довірити неможна.
20.06.2025 13:47
Та хоча б так аби не утримувати за рахунок платників податків.
20.06.2025 14:50
Та да..бо на лікування/протезування вояків збори, бо у бюджеті грошей кат ма..а на цих тридерастів гроші є...живуть краще українців..все нашару..
20.06.2025 15:24
да их в тик-токе как собак нерезанных...
конечно, и росиян до хрена, и ботов, но и наших хватает, к сожалению, в основном либо из совка, либо разочарованных жизнью, которые думают, что росия вернет им молодость или даст новое вдохновение жизнью, "неудачники" - немного неподходящее слово, но другое не смог подобрать.
20.06.2025 13:35
скоро і до цензора дістануться. От тоді буде перемога. В коментах
20.06.2025 13:44
За лайки коли саджати будуть? Свобода слова або є, або держава перетворюється на диктатуру. Україна саме на шляху до диктатури. Ще з часів Порошенка, коли той запровадив цезуру Інтернета.
20.06.2025 13:45
Інтернет і цензура це несумісні речі.
20.06.2025 13:59
Чому ж?! Блокують же ж канали що у Телеграмі, що у YouTube, що на Х..... якщо він не дотримується на погляд власників цих ресурсів їх вимог до інформації?! То й же Цензор на розсуд модератора може зтерти якийсь пост та заблокувати якогось підписника. Та й Однокласниках чи ВКонтакті спробуй щось написати проти війни або на підтримку України в її прагненні захиститися від агресії. Що це як не цензура В ІНТЕРНЕТІ?!
20.06.2025 14:15
Коли ти реєструєшся на якомусь ресурсі, усюди є свої правила. Реєструючись ти їх приймаєш, а якщо ти їх порушуєш є різні покарання: наприклад зітруть коментар, або бан, деактивація аккаунту, тощо. Во що б перетворився форум, якщо б усі тут писали наприклад оголошення продажу, купівлі авто, або описували свої сни і т. д. На це є інші ресурси, де цілком ймовірно за коментар про війну або політику можна отримати бан. Не сперечаюся, інколи цим зловживають, але казати про цензуру перебільшення.
20.06.2025 14:28
І чому рашисти завжди плутають свободу слова із висловлюваннями на підтримку агресії та закликами до знищення країн і народів?! Може тоді варто віжміняти кримінальну відповідальність за погрози життю та здоров'ю, бо це теж тільки слова поки це не буде зроблено на практиці, бо це ж "свобода слова", що хочу те й кажу! Тому закрий пельку "Konstantin Maksatov" та не підспівуй Солов'йовим та Сімоньян котрі одночасно закликають до війни і свято підтримують засудження усіх хто проти неї. Фашизм у Італії, нацизм у Німеччині, геноцид у Руанді, рашизм у РоССії теж починалис зі слів та підтримувались словами, а призвели до загибелі мільйонів та руйнувань величезної кількості країн. То ж не варто виправдовувати злочинців котрі замість ПОЛІТИЧНИХ сперечань обрали заклики до злочинних дій і їх підтримку!!!
20.06.2025 14:08
Стаття 436-2 ККУ.

А щодо погроз життю та здоров'ю то вже вирішує суд чи були вони реальними. Якщо звісно постраждалий позиватиметься. Пам'ятаєш як років п'ять тому найвеличніший позивався до Федини та Звіробій саме з цієї причини?
20.06.2025 14:49
Саме так. Теоретично суд повинен це вирішувати, чи це утиски свободи слова чи ні. Але підстави для рішення саме такі, як я навів.

Стаття 436-2 ККУ - це ганьба і дурня. Не здивуюсь, якщо цю статтю просунули якісь московскі агенти, бо нічого окрім шкоди від неї нема.
20.06.2025 15:14
Якщо ти, припустимо, погрожуєш мені вбивством або каліцтвом, і я маю на це докази, свідків, тощо, я маю право звернутися до суду із відповідною заявою. І вже суд буде вирішувати чи реальні ці погрози. Я геть не розумію до чого тут свобода слова...?

Ганьба кажеш. Є стаття 436 ККУ зміст дуже схожий, проте стаття стосовно нацизму та комунізму. Напевно теж ганьба та дурня? Московські агенти просунули?
20.06.2025 15:24
Це ти під час війни захїищаєш ворога ?може краще тобі в тюрму народів там свобода слова.
20.06.2025 14:50
На підставі ст. 64 Конституції України в умовах воєнного стану може бути обмежена свобода слова, яка передбачена ст. 34.
20.06.2025 15:00
Якась постанова виходила? "На час стану війні дія пунктів бла-бла-бла Конституції України призупиняється.". Щось я такої постанови не пам'ятаю.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:21
Маю на увазі, що цензурування та відповідна інформаційна політика з урахуванням особливостей воєнного часу це нормально, плюс Конституції це дозволяє. Припускаю, в тому числі, що ці заходи в деякій мірі не повинні носити публічний характер. Тобто, слабо уявляю наказ, чи закон, де буде написано коли і як треба прибрехати, де перебільшити, де замовчати і так далі.
21.06.2025 00:06
А чому ти ховаєшся ухилянт за німецький прапор ,їдь на кацапщину до варварів.
20.06.2025 15:35
долбойобы ...
20.06.2025 13:47
ЗЛОЧИНЦІ!
20.06.2025 14:10
Мене турбує одне-єдине питання, вони що думають, москалі їм забезпечать майбутнє? Зря мріють, був один такий що в перший день війни зустрічав ціх "асвабадителей" у себе вдома. Коли закінчилась водка, а він ще не дав, вони цього покидька просто пристрелили.
20.06.2025 13:59
Вони дійсно так саме думають, вони дійсно достатньо дурні аби вірити наративам рашизму без огляду на реальність, і таких людей достатньо. Варто згадати навіть досить освідченого письменника Герберта Уеллса котрий вірив у правдивість ідей радянських комуністів і брав інтерв'ю в Леніна перебуваючи у захваті від його СЛІВ (а насправді звичайної брехні з обіцянками "світлого майбутнього"). То ж......
20.06.2025 14:25
Когось на Цензорі не дорахуємось. З адвокатури ухилянтів.
20.06.2025 14:28
Допоки вже з тою мерзотою панькатись в кращому разі на розмінування в гіршому ліквідація ,в країні війна з найкривавішим ворогом.
20.06.2025 14:47
У Києві затримано колишнього журналіста проросійської газети, який після її закриття вів спортивну колонку на одному з великих українських сайтів. У телеграм-каналах він закликав бомбити українські міста і захопити Київ.

Як повідомляє Асоціація спортивних журналістів, спортивним журналістом, який був заарештований, є Кирило Стадніченко.

Він розпочав свою кар'єру в спортивній журналістиці в 1992 році. Починав у "Спортивній газеті", де переважно висвітлював змагання з тенісу.

Працював редактором відділу "Спорт" в газеті "Економічні вісті", в інформаційному агентстві УНІАН. Також працював на сайтах "Телеграф" і "Чемпіон".

Влітку 2024 року він працював на Олімпійських іграх в Парижі.

За даними СБУ, в телеграм-каналах він закликав бомбити українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

ЗІ: що таке УНІАН та Економічні вісті - потрібно пояснювати? А що таке Чемпіон і Телеграф - також потрібно? ІМНО - навряд чи.
20.06.2025 19:48
 
 