Оправдывали вооруженную агрессию России: задержаны шестеро пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала шесть человек, которые в разных областях страны вели информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Они оправдывали вооруженную агрессию России, героизировали оккупантов и распространяли призывы против мобилизации и сопротивления.
В Киеве задержан бывший журналист прокремлевской газеты, который, работая в спортивной редакции украинского онлайн-издания, одновременно вел телеграм-каналы с пропагандистскими призывами к захвату Киева. Также в столице разоблачили 26-летнего фитнес-тренера, публиковавшего фейки о ВСУ и призывавшего уклоняться от мобилизации.
В Фастовском районе Киевской области СБУ задержала гражданина страны Центральной Азии, имевшего аудиторию в 60 тыс. подписчиков в нескольких соцсетях, через которые призывал сложить оружие перед оккупантами. Еще один киевлянин распространял в российских соцсетях пророссийскую риторику и восхвалял Путина.
В Кропивницком был задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который в "Одноклассниках" поддерживал захват восточных территорий Украины. А на Ивано-Франковщине разоблачили 30-летнего жителя села Перекрестное, который называл войну РФ против Украины "гражданской войной".
Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили содержание враждебной пропаганды. Всем задержанным объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
ч. 1 ст. 114-1 - препятствование ВСУ в особый период;
чч. 2, 3 ст. 436-2 - оправдание и отрицание агрессии РФ;
ч. 2 ст. 109 - публичные призывы к насильственной смене власти.
Злоумышленники взяты под стражу. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Операция проведена под процессуальным руководством прокуратур Киева, Ивано-Франковской и Кировоградской областей, а также Офиса Генерального прокурора.
Як повідомляє Асоціація спортивних журналістів, спортивним журналістом, який був заарештований, є Кирило Стадніченко.
Він розпочав свою кар'єру в спортивній журналістиці в 1992 році. Починав у "Спортивній газеті", де переважно висвітлював змагання з тенісу.
Працював редактором відділу "Спорт" в газеті "Економічні вісті", в інформаційному агентстві УНІАН. Також працював на сайтах "Телеграф" і "Чемпіон".
Влітку 2024 року він працював на Олімпійських іграх в Парижі.
За даними СБУ, в телеграм-каналах він закликав бомбити українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.
