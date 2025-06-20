Оправдывали вооруженную агрессию России: задержаны шестеро пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала шесть человек, которые в разных областях страны вели информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Они оправдывали вооруженную агрессию России, героизировали оккупантов и распространяли призывы против мобилизации и сопротивления.

В Киеве задержан бывший журналист прокремлевской газеты, который, работая в спортивной редакции украинского онлайн-издания, одновременно вел телеграм-каналы с пропагандистскими призывами к захвату Киева. Также в столице разоблачили 26-летнего фитнес-тренера, публиковавшего фейки о ВСУ и призывавшего уклоняться от мобилизации.





В Фастовском районе Киевской области СБУ задержала гражданина страны Центральной Азии, имевшего аудиторию в 60 тыс. подписчиков в нескольких соцсетях, через которые призывал сложить оружие перед оккупантами. Еще один киевлянин распространял в российских соцсетях пророссийскую риторику и восхвалял Путина.

В Кропивницком был задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который в "Одноклассниках" поддерживал захват восточных территорий Украины. А на Ивано-Франковщине разоблачили 30-летнего жителя села Перекрестное, который называл войну РФ против Украины "гражданской войной".

Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили содержание враждебной пропаганды. Всем задержанным объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч. 1 ст. 114-1 - препятствование ВСУ в особый период;

чч. 2, 3 ст. 436-2 - оправдание и отрицание агрессии РФ;

ч. 2 ст. 109 - публичные призывы к насильственной смене власти.

Злоумышленники взяты под стражу. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операция проведена под процессуальным руководством прокуратур Киева, Ивано-Франковской и Кировоградской областей, а также Офиса Генерального прокурора.

