Виправдовували збройну агресію Росії: затримано шістьох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала шістьох осіб, які у різних областях країни вели інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

Про це повідомили в Службі безпеки України

Вони виправдовували збройну агресію Росії, героїзували окупантів і поширювали заклики проти мобілізації та спротиву.

У Києві затримано колишнього журналіста прокремлівської газети, який, працюючи у спортивній редакції українського онлайн-видання, одночасно вів телеграм-канали з пропагандистськими закликами до захоплення Києва. Також у столиці викрито 26-річного фітнес-тренера, що публікував фейки про ЗСУ та закликав ухилятись від мобілізації.





У Фастівському районі Київщини СБУ затримала громадянина країни Центральної Азії, який мав аудиторію у 60 тис. підписників у кількох соцмережах, через які закликав скласти зброю перед окупантами. Ще один киянин поширював у російських соцмережах проросійську риторику та вихваляв Путіна.

У Кропивницькому було затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який у "Однокласниках" підтримував захоплення східних територій України. А на Івано-Франківщині викрито 30-річного жителя села Перехресне, який називав війну РФ проти України "громадянською війною".

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили зміст ворожої пропаганди. Усім затриманим оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання ЗСУ в особливий період;

чч. 2, 3 ст. 436-2 - виправдовування та заперечення агресії РФ;

ч. 2 ст. 109 - публічні заклики до насильницької зміни влади.

Зловмисників взято під варту. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операція проведена під процесуальним керівництвом прокуратур Києва, Івано-Франківської та Кіровоградської областей, а також Офісу Генерального прокурора.

