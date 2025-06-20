УКР
Виправдовували збройну агресію Росії: затримано шістьох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала шістьох осіб, які у різних областях країни вели інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. 

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Вони виправдовували збройну агресію Росії, героїзували окупантів і поширювали заклики проти мобілізації та спротиву.

У Києві затримано колишнього журналіста прокремлівської газети, який, працюючи у спортивній редакції українського онлайн-видання, одночасно вів телеграм-канали з пропагандистськими закликами до захоплення Києва. Також у столиці викрито 26-річного фітнес-тренера, що публікував фейки про ЗСУ та закликав ухилятись від мобілізації.

СБУ затримала шістьох проросійських агітаторів у різних регіонах України
СБУ затримала шістьох проросійських агітаторів у різних регіонах України

У Фастівському районі Київщини СБУ затримала громадянина країни Центральної Азії, який мав аудиторію у 60 тис. підписників у кількох соцмережах, через які закликав скласти зброю перед окупантами. Ще один киянин поширював у російських соцмережах проросійську риторику та вихваляв Путіна.

У Кропивницькому було затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який у "Однокласниках" підтримував захоплення східних територій України. А на Івано-Франківщині викрито 30-річного жителя села Перехресне, який називав війну РФ проти України "громадянською війною".

СБУ затримала шістьох проросійських агітаторів у різних регіонах України
СБУ затримала шістьох проросійських агітаторів у різних регіонах України

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили зміст ворожої пропаганди. Усім затриманим оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

  • ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання ЗСУ в особливий період;

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 - виправдовування та заперечення агресії РФ;

  • ч. 2 ст. 109 - публічні заклики до насильницької зміни влади.

СБУ затримала шістьох проросійських агітаторів у різних регіонах України

Зловмисників взято під варту. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операція проведена під процесуальним керівництвом прокуратур Києва, Івано-Франківської та Кіровоградської областей, а також Офісу Генерального прокурора.

+6
Та ці падла стрілятимуть у наших!
показати весь коментар
20.06.2025 13:28 Відповісти
+6
вірно. давати їм в руки зброю не можна. будувати фортифікації, копати окопи там, де техніка не може працювати. саме то було би.
показати весь коментар
20.06.2025 13:51 Відповісти
+5
Їх куди більше. Просто киньте їх на фронт. І ти хто скаже що армія не покарання я вас запитаю - тобто вони мають бути в тилу а українці гинути?

В росіян в цьому плані все більш логічно - спочатку йдуть ті кого не жаль, а москвич піде уже в останню чергу
показати весь коментар
20.06.2025 13:20 Відповісти
да их в тик-токе как собак нерезанных...
конечно, и росиян до хрена, и ботов, но и наших хватает, к сожалению, в основном либо из совка, либо разочарованных жизнью, которые думают, что росия вернет им молодость или даст новое вдохновение жизнью, "неудачники" - немного неподходящее слово, но другое не смог подобрать.
показати весь коментар
20.06.2025 13:35 Відповісти
скоро і до цензора дістануться. От тоді буде перемога. В коментах
показати весь коментар
20.06.2025 13:44 Відповісти
За лайки коли саджати будуть? Свобода слова або є, або держава перетворюється на диктатуру. Україна саме на шляху до диктатури. Ще з часів Порошенка, коли той запровадив цезуру Інтернета.
показати весь коментар
20.06.2025 13:45 Відповісти
Інтернет і цензура це несумісні речі.
показати весь коментар
20.06.2025 13:59 Відповісти
Чому ж?! Блокують же ж канали що у Телеграмі, що у YouTube, що на Х..... якщо він не дотримується на погляд власників цих ресурсів їх вимог до інформації?! То й же Цензор на розсуд модератора може зтерти якийсь пост та заблокувати якогось підписника. Та й Однокласниках чи ВКонтакті спробуй щось написати проти війни або на підтримку України в її прагненні захиститися від агресії. Що це як не цензура В ІНТЕРНЕТІ?!
показати весь коментар
20.06.2025 14:15 Відповісти
Коли ти реєструєшся на якомусь ресурсі, усюди є свої правила. Реєструючись ти їх приймаєш, а якщо ти їх порушуєш є різні покарання: наприклад зітруть коментар, або бан, деактивація аккаунту, тощо. Во що б перетворився форум, якщо б усі тут писали наприклад оголошення продажу, купівлі авто, або описували свої сни і т. д. На це є інші ресурси, де цілком ймовірно за коментар про війну або політику можна отримати бан. Не сперечаюся, інколи цим зловживають, але казати про цензуру перебільшення.
показати весь коментар
20.06.2025 14:28 Відповісти
І чому рашисти завжди плутають свободу слова із висловлюваннями на підтримку агресії та закликами до знищення країн і народів?! Може тоді варто віжміняти кримінальну відповідальність за погрози життю та здоров'ю, бо це теж тільки слова поки це не буде зроблено на практиці, бо це ж "свобода слова", що хочу те й кажу! Тому закрий пельку "Konstantin Maksatov" та не підспівуй Солов'йовим та Сімоньян котрі одночасно закликають до війни і свято підтримують засудження усіх хто проти неї. Фашизм у Італії, нацизм у Німеччині, геноцид у Руанді, рашизм у РоССії теж починалис зі слів та підтримувались словами, а призвели до загибелі мільйонів та руйнувань величезної кількості країн. То ж не варто виправдовувати злочинців котрі замість ПОЛІТИЧНИХ сперечань обрали заклики до злочинних дій і їх підтримку!!!
показати весь коментар
20.06.2025 14:08 Відповісти
Стаття 436-2 ККУ.

А щодо погроз життю та здоров'ю то вже вирішує суд чи були вони реальними. Якщо звісно постраждалий позиватиметься. Пам'ятаєш як років п'ять тому найвеличніший позивався до Федини та Звіробій саме з цієї причини?
показати весь коментар
20.06.2025 14:49 Відповісти
Саме так. Теоретично суд повинен це вирішувати, чи це утиски свободи слова чи ні. Але підстави для рішення саме такі, як я навів.

Стаття 436-2 ККУ - це ганьба і дурня. Не здивуюсь, якщо цю статтю просунули якісь московскі агенти, бо нічого окрім шкоди від неї нема.
показати весь коментар
20.06.2025 15:14 Відповісти
Якщо ти, припустимо, погрожуєш мені вбивством або каліцтвом, і я маю на це докази, свідків, тощо, я маю право звернутися до суду із відповідною заявою. І вже суд буде вирішувати чи реальні ці погрози. Я геть не розумію до чого тут свобода слова...?

Ганьба кажеш. Є стаття 436 ККУ зміст дуже схожий, проте стаття стосовно нацизму та комунізму. Напевно теж ганьба та дурня? Московські агенти просунули?
показати весь коментар
20.06.2025 15:24 Відповісти
Це ти під час війни захїищаєш ворога ?може краще тобі в тюрму народів там свобода слова.
показати весь коментар
20.06.2025 14:50 Відповісти
На підставі ст. 64 Конституції України в умовах воєнного стану може бути обмежена свобода слова, яка передбачена ст. 34.
показати весь коментар
20.06.2025 15:00 Відповісти
Якась постанова виходила? "На час стану війні дія пунктів бла-бла-бла Конституції України призупиняється.". Щось я такої постанови не пам'ятаю.
показати весь коментар
20.06.2025 15:21 Відповісти
Маю на увазі, що цензурування та відповідна інформаційна політика з урахуванням особливостей воєнного часу це нормально, плюс Конституції це дозволяє. Припускаю, в тому числі, що ці заходи в деякій мірі не повинні носити публічний характер. Тобто, слабо уявляю наказ, чи закон, де буде написано коли і як треба прибрехати, де перебільшити, де замовчати і так далі.
показати весь коментар
21.06.2025 00:06 Відповісти
А чому ти ховаєшся ухилянт за німецький прапор ,їдь на кацапщину до варварів.
показати весь коментар
20.06.2025 15:35 Відповісти
долбойобы ...
показати весь коментар
20.06.2025 13:47 Відповісти
ЗЛОЧИНЦІ!
показати весь коментар
20.06.2025 14:10 Відповісти
Мене турбує одне-єдине питання, вони що думають, москалі їм забезпечать майбутнє? Зря мріють, був один такий що в перший день війни зустрічав ціх "асвабадителей" у себе вдома. Коли закінчилась водка, а він ще не дав, вони цього покидька просто пристрелили.
показати весь коментар
20.06.2025 13:59 Відповісти
Вони дійсно так саме думають, вони дійсно достатньо дурні аби вірити наративам рашизму без огляду на реальність, і таких людей достатньо. Варто згадати навіть досить освідченого письменника Герберта Уеллса котрий вірив у правдивість ідей радянських комуністів і брав інтерв'ю в Леніна перебуваючи у захваті від його СЛІВ (а насправді звичайної брехні з обіцянками "світлого майбутнього"). То ж......
показати весь коментар
20.06.2025 14:25 Відповісти
Когось на Цензорі не дорахуємось. З адвокатури ухилянтів.
показати весь коментар
20.06.2025 14:28 Відповісти
Допоки вже з тою мерзотою панькатись в кращому разі на розмінування в гіршому ліквідація ,в країні війна з найкривавішим ворогом.
показати весь коментар
20.06.2025 14:47 Відповісти
У Києві затримано колишнього журналіста проросійської газети, який після її закриття вів спортивну колонку на одному з великих українських сайтів. У телеграм-каналах він закликав бомбити українські міста і захопити Київ.

Як повідомляє Асоціація спортивних журналістів, спортивним журналістом, який був заарештований, є Кирило Стадніченко.

Він розпочав свою кар'єру в спортивній журналістиці в 1992 році. Починав у "Спортивній газеті", де переважно висвітлював змагання з тенісу.

Працював редактором відділу "Спорт" в газеті "Економічні вісті", в інформаційному агентстві УНІАН. Також працював на сайтах "Телеграф" і "Чемпіон".

Влітку 2024 року він працював на Олімпійських іграх в Парижі.

За даними СБУ, в телеграм-каналах він закликав бомбити українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

ЗІ: що таке УНІАН та Економічні вісті - потрібно пояснювати? А що таке Чемпіон і Телеграф - також потрібно? ІМНО - навряд чи.
показати весь коментар
20.06.2025 19:48 Відповісти
 
 