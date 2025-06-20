Виправдовували збройну агресію Росії: затримано шістьох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала шістьох осіб, які у різних областях країни вели інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Вони виправдовували збройну агресію Росії, героїзували окупантів і поширювали заклики проти мобілізації та спротиву.
У Києві затримано колишнього журналіста прокремлівської газети, який, працюючи у спортивній редакції українського онлайн-видання, одночасно вів телеграм-канали з пропагандистськими закликами до захоплення Києва. Також у столиці викрито 26-річного фітнес-тренера, що публікував фейки про ЗСУ та закликав ухилятись від мобілізації.
У Фастівському районі Київщини СБУ затримала громадянина країни Центральної Азії, який мав аудиторію у 60 тис. підписників у кількох соцмережах, через які закликав скласти зброю перед окупантами. Ще один киянин поширював у російських соцмережах проросійську риторику та вихваляв Путіна.
У Кропивницькому було затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який у "Однокласниках" підтримував захоплення східних територій України. А на Івано-Франківщині викрито 30-річного жителя села Перехресне, який називав війну РФ проти України "громадянською війною".
Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили зміст ворожої пропаганди. Усім затриманим оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:
-
ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання ЗСУ в особливий період;
-
чч. 2, 3 ст. 436-2 - виправдовування та заперечення агресії РФ;
-
ч. 2 ст. 109 - публічні заклики до насильницької зміни влади.
Зловмисників взято під варту. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Операція проведена під процесуальним керівництвом прокуратур Києва, Івано-Франківської та Кіровоградської областей, а також Офісу Генерального прокурора.
Як повідомляє Асоціація спортивних журналістів, спортивним журналістом, який був заарештований, є Кирило Стадніченко.
Він розпочав свою кар'єру в спортивній журналістиці в 1992 році. Починав у "Спортивній газеті", де переважно висвітлював змагання з тенісу.
Працював редактором відділу "Спорт" в газеті "Економічні вісті", в інформаційному агентстві УНІАН. Також працював на сайтах "Телеграф" і "Чемпіон".
Влітку 2024 року він працював на Олімпійських іграх в Парижі.
За даними СБУ, в телеграм-каналах він закликав бомбити українські міста і захопити Київ. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.
