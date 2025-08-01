Виправдовували агресію РФ: затримано чотирьох інтернет-агітаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила чотирьох проросійських інтернет-пропагандистів у різних регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Вони поширювали фейки про Сили оборони та виправдовували збройну агресію РФ проти України.

У Чернігові затримано 53-річного рецидивіста, який після відбуття покарання за сепаратизм створив групу в "Однокласниках" і героїзував російських окупантів. У Полтаві - приватну психологиню, яка на онлайн-консультаціях схвалювала воєнні злочини РФ.

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У Харкові контррозвідка СБУ викрила 23-річну місцеву жительку, яка вела проросійську пропаганду в телеграмі та інстаграмі. У Закарпатській області затримано чоловіка з Мукачівського району, який у Facebook закликав РФ захопити захід України.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо посягання на територіальну цілісність, пособництва державі-агресору та глорифікації окупантів. Вони перебувають під вартою й можуть отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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