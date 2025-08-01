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Новини Фото Виправдовування збройної агресії РФ
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Виправдовували агресію РФ: затримано чотирьох інтернет-агітаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила чотирьох проросійських інтернет-пропагандистів у різних регіонах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ затримала чотирьох інтернет-агітаторів

Вони поширювали фейки про Сили оборони та виправдовували збройну агресію РФ проти України.

У Чернігові затримано 53-річного рецидивіста, який після відбуття покарання за сепаратизм створив групу в "Однокласниках" і героїзував російських окупантів. У Полтаві - приватну психологиню, яка на онлайн-консультаціях схвалювала воєнні злочини РФ.

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СБУ затримала чотирьох інтернет-агітаторів

У Харкові контррозвідка СБУ викрила 23-річну місцеву жительку, яка вела проросійську пропаганду в телеграмі та інстаграмі. У Закарпатській області затримано чоловіка з Мукачівського району, який у Facebook закликав РФ захопити захід України.

СБУ затримала чотирьох інтернет-агітаторів

Усім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо посягання на територіальну цілісність, пособництва державі-агресору та глорифікації окупантів. Вони перебувають під вартою й можуть отримати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13197) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+9
біосміття потрібно утілізувати , ніяких понять і простіть , " провели розмову", "вони попросили вибачення" Ці виродки співучасники террору рашистів , геноциду українців
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01.08.2025 14:28 Відповісти
+4
А коли цензорських кацапів-агітаторів візьмуть?
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01.08.2025 14:29 Відповісти
+1
tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, ви ще з нами?
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01.08.2025 14:55 Відповісти
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біосміття потрібно утілізувати , ніяких понять і простіть , " провели розмову", "вони попросили вибачення" Ці виродки співучасники террору рашистів , геноциду українців
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01.08.2025 14:28 Відповісти
Ага. Зверніть увагу на першого вже встиг відбути покарання за сепаратизм і вийшов на волю. Дуже суворе покарання
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01.08.2025 14:55 Відповісти
А коли цензорських кацапів-агітаторів візьмуть?
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01.08.2025 14:29 Відповісти
Егей! СБУ! Перший засвітився!
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01.08.2025 14:51 Відповісти
Ну, є категорія, яка впевнена, що проти їхнього криворізького царька можуть бути тільки кацапи.
Правда, добра половина з неї має кацапські ніки і пише кацапською.
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01.08.2025 14:59 Відповісти
tanix pristavka, Стицько, Zuravel Zuravel , Обліковий запис, Федір Сидоренко, Петрик Похмільський, Lawrence Smith, Олександр САТ РАМ #601301, iwit_ vit, Петрик Похмільський, Маргіус, ви ще з нами?
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01.08.2025 14:55 Відповісти
дякую за згадку. А ви питаєте навіщо ВПН. Щоб різні кракаї не сумували на Цензорі на одинці з зеленими пропагандонами
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01.08.2025 15:01 Відповісти
Ні. ВПН вам щоб СБУ не під'їхало.
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01.08.2025 15:02 Відповісти
Це те СБУ, яке НАБУ та САП закривало? Ну-ну
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01.08.2025 15:08 Відповісти
Чотири прокацапські пропагандисти з теми так само думали...
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01.08.2025 15:23 Відповісти
вони спочатку до тебе мають навідатися перевірити як ОПешну ставку витрачаєш
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01.08.2025 15:56 Відповісти
Мимо. Я порохобот.
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01.08.2025 16:06 Відповісти
Ти так і не скинув посилання на хоча б один мій коментар, де я топлю за кацапів. Ти брехло.
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01.08.2025 15:59 Відповісти
Ти топиш за припинення боротьби.
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01.08.2025 16:05 Відповісти
Не бачу посилання на коментар, який тобі не сподобався, брехло.
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01.08.2025 16:06 Відповісти
Йолопе, хто ти такий, щоб зберігати твої недолугі викиди? Теж ще Федька Великий Пуріц
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01.08.2025 16:09 Відповісти
Ідеш по форуму і відкриваєш будь-яку тему про мобілізацію, далі читаєш свої коментарі.
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01.08.2025 16:10 Відповісти
alex orly, ти, напевно, очолюешь партизанській рух проти російських загарбників в Італії? Вбиваешь бурятів пачками на пляжах Середземномор'я? Кожен день рубаху міняешь, бо просто горять від припливу патріотизму в італійских кав'ярнях?
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01.08.2025 14:57 Відповісти
Не зрозуміло, чому СБУ не чіпає одеського антиукраїнського бота-троля з погонялом НЕМО. Дуже популярний серед кацапів Одеси. А їх тут ...
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01.08.2025 16:06 Відповісти
 
 