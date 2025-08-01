Розтратив понад 1 млрд грн на закупівлі продуктів для ЗСУ: СБУ затримала ексчиновника Міноборони
Затримано колишнього очільника одного із департаментів Міноборони на розтраті понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, чиновник не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.
Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів
Наразі ексчиновнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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Одразу видно совково-рашистський спосіб мислення.
Валодья, вали в свою ольгінську дупу, тут тобі нічого не світить. Ви мислите по іншому, тому вас вираховують максимум після 3 речень, які вилітають з ваших брудних ртів!
В так вони не знали,аони-хороші,а того чиновника в МО їм Порошенко підкинув.
РимуОП.
Служба повністю дискредитована.
Але це секрет! Нікому не розповідайте