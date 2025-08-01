Розтратив понад 1 млрд грн на закупівлі продуктів для ЗСУ: СБУ затримала ексчиновника Міноборони

Затримано колишнього очільника одного із департаментів Міноборони на розтраті понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, чиновник не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.

Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів

Наразі ексчиновнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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