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Новини Розкрадання коштів Закупівлі продуктів харчування для ЗСУ
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Розтратив понад 1 млрд грн на закупівлі продуктів для ЗСУ: СБУ затримала ексчиновника Міноборони

СБУ затримала ексчиновника Міноборони Що відомо

Затримано колишнього очільника одного із департаментів Міноборони на розтраті понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%", - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, чиновник не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного відомства. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах.

Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів

Наразі ексчиновнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

Міноборони (7598) СБУ (13197) розкрадання (258)


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Топ коментарі
+3
Але Рєзніков та ті, хто його призначив, неуинуаті.
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01.08.2025 09:24 Відповісти
+2
Рєзніков-лудшій міністр оборони!!!!Де,до речі,та **** стара?
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01.08.2025 09:27 Відповісти
+2
Якщо б про це знав би Рєзніков,або Зеленський,вони б уххххх!
В так вони не знали,аони-хороші,а того чиновника в МО їм Порошенко підкинув.
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01.08.2025 09:37 Відповісти
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Але Рєзніков та ті, хто його призначив, неуинуаті.
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01.08.2025 09:24 Відповісти
Рєзніков-лудшій міністр оборони!!!!Де,до речі,та **** стара?
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01.08.2025 09:27 Відповісти
яйця брюліками красить
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01.08.2025 09:43 Відповісти
вилізло з опи гниль зелена. чи це сам дєрьмак пише коменти? йди на йух бот подляцький.
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01.08.2025 09:42 Відповісти
Мабуть, Ви не в курсі. Тримайтеся подалі від організаторів смут!🤢
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01.08.2025 09:46 Відповісти
О, провокаторчики з засрашки збудились. Вже нову тему просувають дебілістичну - "набу організувало мітінги і смуту".

Одразу видно совково-рашистський спосіб мислення.

Валодья, вали в свою ольгінську дупу, тут тобі нічого не світить. Ви мислите по іншому, тому вас вираховують максимум після 3 речень, які вилітають з ваших брудних ртів!
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01.08.2025 09:56 Відповісти
Ой скільки вже йому подібних сидить в тюрмі за свої злодійства, ше й цей так сидітиме) Гроші є, Гетьманцев і ЄС про це подбають, можна красти.
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01.08.2025 09:36 Відповісти
Якщо б про це знав би Рєзніков,або Зеленський,вони б уххххх!
В так вони не знали,аони-хороші,а того чиновника в МО їм Порошенко підкинув.
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01.08.2025 09:37 Відповісти
Де вироки,прізвища,розстріли чи тільки 3,14здьож?Якийсь комікс під час війни.
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01.08.2025 09:39 Відповісти
розкрадання коштів на мільярди долярів зеленої гниди замість дронів, ракет, снарядів. 73% зепридурки це ваша перемога. ви зрадники України.
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01.08.2025 09:39 Відповісти
Дайте мне его допросить,через полчаса будем знать с кем делился и адреса криптошельков.
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01.08.2025 09:46 Відповісти
"будем знать с кем делился" - буцімто не знають. Всі дороги ведуть до Риму ОП.
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01.08.2025 10:07 Відповісти
Свинарчуки правдами і неправдами організовували нелегальну доставку з росії наддефіцитних комплектуючих для літаків і ППО при цьому "озолотились" аж на 170 тис і з цього роздули неймовірну корупційну історію. А нинішні крадуть просто мільярдами причому під час війни і не поставляючи нічого.
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01.08.2025 09:50 Відповісти
Не вірте сбушникам на слово, 1мільярд це вже підслідність НАБУ. Може знову рятують.
Служба повністю дискредитована.
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01.08.2025 09:58 Відповісти
СБУ та ДБР вводять в дію, коли слід захистити чергового коломойського чи татарова.
Але це секрет! Нікому не розповідайте
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01.08.2025 10:09 Відповісти
Підсікаєм, витягуєм, фотографуємся, відпускаєм
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01.08.2025 10:01 Відповісти
Не знаю, як фізично виглядає цей процес, але ще обов'язково "доять" перед тим як відпустити.
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01.08.2025 10:11 Відповісти
 
 