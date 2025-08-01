Растратил более 1 млрд грн на закупку продуктов для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны

Задержан бывший глава одного из департаментов Минобороны на растрате более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Как установило расследование, находясь в должности весной 2022 года, он заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ. При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, чиновник не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств.

Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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