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Новости Хищение средств Закупка продуктов питания для ВСУ
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Растратил более 1 млрд грн на закупку продуктов для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны

СБУ задержала экс-чиновника Минобороны Что известно

Задержан бывший глава одного из департаментов Минобороны на растрате более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Как установило расследование, находясь в должности весной 2022 года, он заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ. При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, чиновник не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями оборонного ведомства. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах.

Судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств.

Сейчас экс-чиновнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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Автор: 

Минобороны (9514) СБУ (20260) хищения (134)


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Топ комментарии
+9
Але Рєзніков та ті, хто його призначив, неуинуаті.
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01.08.2025 09:24 Ответить
+7
Рєзніков-лудшій міністр оборони!!!!Де,до речі,та **** стара?
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01.08.2025 09:27 Ответить
+5
Якщо б про це знав би Рєзніков,або Зеленський,вони б уххххх!
В так вони не знали,аони-хороші,а того чиновника в МО їм Порошенко підкинув.
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01.08.2025 09:37 Ответить
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Але Рєзніков та ті, хто його призначив, неуинуаті.
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01.08.2025 09:24 Ответить
Рєзніков-лудшій міністр оборони!!!!Де,до речі,та **** стара?
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01.08.2025 09:27 Ответить
яйця брюліками красить
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01.08.2025 09:43 Ответить
вилізло з опи гниль зелена. чи це сам дєрьмак пише коменти? йди на йух бот подляцький.
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01.08.2025 09:42 Ответить
Мабуть, Ви не в курсі. Тримайтеся подалі від організаторів смут!🤢
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01.08.2025 09:46 Ответить
О, провокаторчики з засрашки збудились. Вже нову тему просувають дебілістичну - "набу організувало мітінги і смуту".

Одразу видно совково-рашистський спосіб мислення.

Валодья, вали в свою ольгінську дупу, тут тобі нічого не світить. Ви мислите по іншому, тому вас вираховують максимум після 3 речень, які вилітають з ваших брудних ртів!
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01.08.2025 09:56 Ответить
Ой скільки вже йому подібних сидить в тюрмі за свої злодійства, ше й цей так сидітиме) Гроші є, Гетьманцев і ЄС про це подбають, можна красти.
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01.08.2025 09:36 Ответить
Якщо б про це знав би Рєзніков,або Зеленський,вони б уххххх!
В так вони не знали,аони-хороші,а того чиновника в МО їм Порошенко підкинув.
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01.08.2025 09:37 Ответить
Де вироки,прізвища,розстріли чи тільки 3,14здьож?Якийсь комікс під час війни.
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01.08.2025 09:39 Ответить
розкрадання коштів на мільярди долярів зеленої гниди замість дронів, ракет, снарядів. 73% зепридурки це ваша перемога. ви зрадники України.
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01.08.2025 09:39 Ответить
Дайте мне его допросить,через полчаса будем знать с кем делился и адреса криптошельков.
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01.08.2025 09:46 Ответить
"будем знать с кем делился" - буцімто не знають. Всі дороги ведуть до Риму ОП.
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01.08.2025 10:07 Ответить
Свинарчуки правдами і неправдами організовували нелегальну доставку з росії наддефіцитних комплектуючих для літаків і ППО при цьому "озолотились" аж на 170 тис і з цього роздули неймовірну корупційну історію. А нинішні крадуть просто мільярдами причому під час війни і не поставляючи нічого.
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01.08.2025 09:50 Ответить
Не вірте сбушникам на слово, 1мільярд це вже підслідність НАБУ. Може знову рятують.
Служба повністю дискредитована.
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01.08.2025 09:58 Ответить
СБУ та ДБР вводять в дію, коли слід захистити чергового коломойського чи татарова.
Але це секрет! Нікому не розповідайте
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01.08.2025 10:09 Ответить
Підсікаєм, витягуєм, фотографуємся, відпускаєм
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01.08.2025 10:01 Ответить
Не знаю, як фізично виглядає цей процес, але ще обов'язково "доять" перед тим як відпустити.
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01.08.2025 10:11 Ответить
На тобі. ще один із сотні "свинарчуків" Зеленського, не соромно 73%? То ваша дитинка.
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01.08.2025 10:30 Ответить
 
 