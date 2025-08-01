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Новини Фото Державна зрада
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Готувала прорив ДРГ росіян у напрямку Сум. СБУ затримала агентку РФ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку ГРУ РФ, яка готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про колишню медсестру із Сумщини, яку РФ завербувала через Telegram-канали.

Жінка допомагала РФ готувати прорив ДРГ на Суми

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"Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки "прорирів" лінії фронту. Зокрема, рашисти шукати "слабкі місця" та "сліпі зони" Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника", - йдеться в повідомленні.

Так, жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об’єкти.

Зібрані дані вона з відмітками об’єктів на карт і передавала куратору через месенджер.

Жінка допомагала РФ готувати прорив ДРГ на Суми

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СБУ завчасно викрила жінку та задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також було проведено комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі.

Агентку затримали "на гарячому", коли вона знімала прикордонний міст для "проходу" російських ДРГ.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13197) Сумська область (4083) ДРГ (118)


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Топ коментарі
+5
Бісит Ваше "агенти". Які вони в дупі агенти? Вони зрадники, запроданці та поплічники.
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01.08.2025 11:33 Відповісти
+3
Пригадались розмови з ватниками колись(Звідки лиш вони не були і з Чернігівської,і з Сумської,і з Харківської,і з Запоріжської,і з Донецької...у всіх на язику були постулати пропагандистів москальської телевізії,усі вони або з народження говорили руцькою,або перейшли на неї приїхавши в місто на навчання..((Частина з них закрилася ,бо зараз в ЄС,а частини доля невідома,може й вони корегують зараз удари москалів(((
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01.08.2025 11:14 Відповісти
+2
Якось у вас географія зрадників дуже куце. Це спроба натяку? Бо насправді зрадники були і є і в Київській, і в Хмельницький, і у Львівській, і у Івано-Франківській, і у всіх інших областях. Причому ця гидота не впо, а серед місцевих
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01.08.2025 11:24 Відповісти
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Мда... Мосад, який ми заслужили.
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01.08.2025 11:14 Відповісти
Пригадались розмови з ватниками колись(Звідки лиш вони не були і з Чернігівської,і з Сумської,і з Харківської,і з Запоріжської,і з Донецької...у всіх на язику були постулати пропагандистів москальської телевізії,усі вони або з народження говорили руцькою,або перейшли на неї приїхавши в місто на навчання..((Частина з них закрилася ,бо зараз в ЄС,а частини доля невідома,може й вони корегують зараз удари москалів(((
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01.08.2025 11:14 Відповісти
Якось у вас географія зрадників дуже куце. Це спроба натяку? Бо насправді зрадники були і є і в Київській, і в Хмельницький, і у Львівській, і у Івано-Франківській, і у всіх інших областях. Причому ця гидота не впо, а серед місцевих
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01.08.2025 11:24 Відповісти
Я говорю про тих,кого знав чи перетинався особисто ще в Португалії.Це необ'єктивне твердження,а суто мій досвід.
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01.08.2025 11:30 Відповісти
А в Чернівцях скільки вати.
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01.08.2025 11:26 Відповісти
Забув(Так,особливо з родіни сафіі ратару.
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01.08.2025 11:31 Відповісти
Бісит Ваше "агенти". Які вони в дупі агенти? Вони зрадники, запроданці та поплічники.
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01.08.2025 11:33 Відповісти
Очищення України від недолюдків - головна задача СБУ та інших правоохоронних органів
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01.08.2025 11:36 Відповісти
******* СТАРА !!!
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01.08.2025 11:43 Відповісти
Щоб бути агентом рф треба знати російську мову. Навіть приказка така є - я російську вивчив би лише для того, щоб бути агентом рф! треба вияснити, де вона вивчала російську мову, бо це явно кубло російської агентури.
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01.08.2025 11:45 Відповісти
Вона ж пенсіонерка,всі при Совку мусили вчити російську.
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01.08.2025 12:19 Відповісти
Якщо був совок, значить була совська мова, а не російська.
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01.08.2025 12:27 Відповісти
Вам до "Федоровича" ще дуже далеко раз таке пишете. Тут в потягах рік-два тому їздили харків'яни до Сум і їхні маленькі діти російською розмовляли. Теж агенти з кубла?
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01.08.2025 13:03 Відповісти
А де це вони встигли вивчити російську мову?
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01.08.2025 13:21 Відповісти
Був союз і в кожній його школі викладали російську а совком його називають люди які цим словом прикривають свою неспроможність хоча би вибрати проукраїнську владу в Україні.
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01.08.2025 13:09 Відповісти
Самі завербували, самі викрили....
Робота йде контора пише....
Сотні дронів літає, моніторить, кожний крок, рух, але то таке.....бабка на ровері з камерою, наше все.....їб-ала жаба гадюку...
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01.08.2025 12:51 Відповісти
Ви уявляєте скільки вати серед пересічних!! Вони навіть ідейно будуть шкодити! І оті всі бабці "божий одуван" що здадуть людину за будь яку фразу, і оті хороші медсестрички та "учітєльніци" і прочі. І пенси і інваліди і хто хоч може бути ворогом
. Хто на ТОТ побував той на шашликах не сміється
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01.08.2025 13:15 Відповісти
 
 