Готувала прорив ДРГ росіян у напрямку Сум. СБУ затримала агентку РФ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки України затримала агентку ГРУ РФ, яка готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Йдеться про колишню медсестру із Сумщини, яку РФ завербувала через Telegram-канали.
"Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.
За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки "прорирів" лінії фронту. Зокрема, рашисти шукати "слабкі місця" та "сліпі зони" Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника", - йдеться в повідомленні.
Так, жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об’єкти.
Зібрані дані вона з відмітками об’єктів на карт і передавала куратору через месенджер.
СБУ завчасно викрила жінку та задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також було проведено комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі.
Агентку затримали "на гарячому", коли вона знімала прикордонний міст для "проходу" російських ДРГ.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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. Хто на ТОТ побував той на шашликах не сміється