Готовила прорыв ДРГ россиян в направлении Сум. СБУ задержала агента РФ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, которая готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о бывшей медсестре из Сумской области, которую РФ завербовала через Telegram-каналы.
"Главной задачей агента была разведка приграничных районов области: установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.
По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. В частности, рашисты искать "слабые места" и "слепые зоны" Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника", - говорится в сообщении.
Так, женщина обустроила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты.
Собранные данные она с отметками объектов на карт и передавала куратору через мессенджер.
СБУ заблаговременно разоблачила женщину и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также были проведены комплексные меры, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.
Агента задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Сотні дронів літає, моніторить, кожний крок, рух, але то таке.....бабка на ровері з камерою, наше все.....їб-ала жаба гадюку...
. Хто на ТОТ побував той на шашликах не сміється