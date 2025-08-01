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Новости Фото Государственная измена
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Готовила прорыв ДРГ россиян в направлении Сум. СБУ задержала агента РФ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, которая готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о бывшей медсестре из Сумской области, которую РФ завербовала через Telegram-каналы.

Женщина помогала РФ готовить прорыв ДРГ на Сумы

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"Главной задачей агента была разведка приграничных районов области: установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. В частности, рашисты искать "слабые места" и "слепые зоны" Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника", - говорится в сообщении.

Так, женщина обустроила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты.

Собранные данные она с отметками объектов на карт и передавала куратору через мессенджер.

Женщина помогала РФ готовить прорыв ДРГ на Сумы

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СБУ заблаговременно разоблачила женщину и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также были проведены комплексные меры, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.

Агента задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20260) Сумская область (3527) ДРГ (110)


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Топ комментарии
+5
Бісит Ваше "агенти". Які вони в дупі агенти? Вони зрадники, запроданці та поплічники.
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01.08.2025 11:33 Ответить
+3
Пригадались розмови з ватниками колись(Звідки лиш вони не були і з Чернігівської,і з Сумської,і з Харківської,і з Запоріжської,і з Донецької...у всіх на язику були постулати пропагандистів москальської телевізії,усі вони або з народження говорили руцькою,або перейшли на неї приїхавши в місто на навчання..((Частина з них закрилася ,бо зараз в ЄС,а частини доля невідома,може й вони корегують зараз удари москалів(((
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01.08.2025 11:14 Ответить
+2
Якось у вас географія зрадників дуже куце. Це спроба натяку? Бо насправді зрадники були і є і в Київській, і в Хмельницький, і у Львівській, і у Івано-Франківській, і у всіх інших областях. Причому ця гидота не впо, а серед місцевих
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01.08.2025 11:24 Ответить
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Мда... Мосад, який ми заслужили.
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01.08.2025 11:14 Ответить
Пригадались розмови з ватниками колись(Звідки лиш вони не були і з Чернігівської,і з Сумської,і з Харківської,і з Запоріжської,і з Донецької...у всіх на язику були постулати пропагандистів москальської телевізії,усі вони або з народження говорили руцькою,або перейшли на неї приїхавши в місто на навчання..((Частина з них закрилася ,бо зараз в ЄС,а частини доля невідома,може й вони корегують зараз удари москалів(((
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01.08.2025 11:14 Ответить
Якось у вас географія зрадників дуже куце. Це спроба натяку? Бо насправді зрадники були і є і в Київській, і в Хмельницький, і у Львівській, і у Івано-Франківській, і у всіх інших областях. Причому ця гидота не впо, а серед місцевих
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01.08.2025 11:24 Ответить
Я говорю про тих,кого знав чи перетинався особисто ще в Португалії.Це необ'єктивне твердження,а суто мій досвід.
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01.08.2025 11:30 Ответить
А в Чернівцях скільки вати.
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01.08.2025 11:26 Ответить
Забув(Так,особливо з родіни сафіі ратару.
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01.08.2025 11:31 Ответить
Бісит Ваше "агенти". Які вони в дупі агенти? Вони зрадники, запроданці та поплічники.
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01.08.2025 11:33 Ответить
Очищення України від недолюдків - головна задача СБУ та інших правоохоронних органів
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01.08.2025 11:36 Ответить
******* СТАРА !!!
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01.08.2025 11:43 Ответить
Щоб бути агентом рф треба знати російську мову. Навіть приказка така є - я російську вивчив би лише для того, щоб бути агентом рф! треба вияснити, де вона вивчала російську мову, бо це явно кубло російської агентури.
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01.08.2025 11:45 Ответить
Вона ж пенсіонерка,всі при Совку мусили вчити російську.
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01.08.2025 12:19 Ответить
Якщо був совок, значить була совська мова, а не російська.
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01.08.2025 12:27 Ответить
Вам до "Федоровича" ще дуже далеко раз таке пишете. Тут в потягах рік-два тому їздили харків'яни до Сум і їхні маленькі діти російською розмовляли. Теж агенти з кубла?
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01.08.2025 13:03 Ответить
А де це вони встигли вивчити російську мову?
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01.08.2025 13:21 Ответить
Був союз і в кожній його школі викладали російську а совком його називають люди які цим словом прикривають свою неспроможність хоча би вибрати проукраїнську владу в Україні.
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01.08.2025 13:09 Ответить
Самі завербували, самі викрили....
Робота йде контора пише....
Сотні дронів літає, моніторить, кожний крок, рух, але то таке.....бабка на ровері з камерою, наше все.....їб-ала жаба гадюку...
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01.08.2025 12:51 Ответить
Ви уявляєте скільки вати серед пересічних!! Вони навіть ідейно будуть шкодити! І оті всі бабці "божий одуван" що здадуть людину за будь яку фразу, і оті хороші медсестрички та "учітєльніци" і прочі. І пенси і інваліди і хто хоч може бути ворогом
. Хто на ТОТ побував той на шашликах не сміється
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01.08.2025 13:15 Ответить
 
 