Готовила прорыв ДРГ россиян в направлении Сум. СБУ задержала агента РФ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ, которая готовила прорыв российских ДРГ в направлении Сум.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о бывшей медсестре из Сумской области, которую РФ завербовала через Telegram-каналы.

Также читайте: Разворовывал средства на закупки дронов: разоблачен начальник финансовой службы боевой бригады ВСУ, - СБУ. ФОТО

"Главной задачей агента была разведка приграничных районов области: установление координат, где расположены блокпосты и опорные пункты Сил обороны Украины.

По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для подготовки "прорывов" линии фронта. В частности, рашисты искать "слабые места" и "слепые зоны" Сил обороны, чтобы зайти к ним в тыл и закрепиться на новых позициях до подхода основных сил противника", - говорится в сообщении.

Так, женщина обустроила миникамеру на своем велосипеде, на котором объезжала местность и скрыто фиксировала военные объекты.

Собранные данные она с отметками объектов на карт и передавала куратору через мессенджер.

Читайте также: Разоблачен "крота" ФСБ, который сливал врагу информацию о стратегическом оборонном предприятии Украины, - СБУ. ФОТО

СБУ заблаговременно разоблачила женщину и задокументировала каждый шаг ее сотрудничества с оккупантами. Также были проведены комплексные меры, чтобы обезопасить локации Сил обороны в этом районе.

Агента задержали "на горячем", когда она снимала пограничный мост для "прохода" российских ДРГ.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Растратил более 1 млрд грн на закупки продуктов для ВСУ: СБУ задержала экс-чиновника Минобороны