Конкурсну комісію для відбору керівника митниці сформують на наступному засіданні Кабміну, - Свириденко
Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову з главою Мінфіну Сергієм Марченком, обговоривши відбір керівника митниці.
Про це глава уряду повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці", - зазначила вона.
За словами Свириденко, важливо провести цей відбір прозоро та професійно.
"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - додала прем'єрка.
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