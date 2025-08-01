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Новини Митниця
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Конкурсну комісію для відбору керівника митниці сформують на наступному засіданні Кабміну, - Свириденко

Реформа митниці Сформують конкурсну комісію

Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову з главою Мінфіну Сергієм Марченком, обговоривши відбір керівника митниці.

Про це глава уряду повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці", - зазначила вона.

За словами Свириденко, важливо провести цей відбір прозоро та професійно.

"Митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідає стандартам Європейського Союзу та стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету", - додала прем'єрка.

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Реформа митниці Сформують конкурсну комісію

Автор: 

митниця (1898) Марченко Сергій (586) Свириденко Юлія (409) Державна митна служба (675)


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Топ коментарі
+3
страшно (але прогнозовано) навіть уявити кого вони запхають в ту комісію і кого призначать переможцем.
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01.08.2025 16:02 Відповісти
+1
ще не всі кандидати занесли бабло
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01.08.2025 16:01 Відповісти
+1
Без іноземних членів комісії будуть міняти шило на мило, європецям піднесуть це лайно на підносі в обгорці і скажуть їжте і дайте бабло
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01.08.2025 16:03 Відповісти
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ще не всі кандидати занесли бабло
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01.08.2025 16:01 Відповісти
сказали б скільки ,може б і інші приєдналися б до торгів
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01.08.2025 16:03 Відповісти
страшно (але прогнозовано) навіть уявити кого вони запхають в ту комісію і кого призначать переможцем.
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01.08.2025 16:02 Відповісти
навіщо??яка різниця як глибоко буде знов пробите дно,та якого гатунку буде черговий зашквар,ми ж ніяк на це не зможемо впливати,а для того щоб мітингувати-це ж не причина,це ж не сап чи набу
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01.08.2025 16:06 Відповісти
Без іноземних членів комісії будуть міняти шило на мило, європецям піднесуть це лайно на підносі в обгорці і скажуть їжте і дайте бабло
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01.08.2025 16:03 Відповісти
а обрані іноземцями були без пробиття дна та не зашкварені??назвіть прізвища цих героїв,їх повинна знати країна
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01.08.2025 16:08 Відповісти
Запахло жирными грошенятками,сколько стоит место в этой чудовой и потужной комиссии,одно место я покупаю себе.
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01.08.2025 16:03 Відповісти
жирнюча годівниця,особливо коли економіка вмерла,грошедобувачів в країні вже майже не залишилося,час заносити їх до червоної книги
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01.08.2025 16:10 Відповісти
Всіх на поліграф, і міністра теж, хто збрехав - вітаємо! ВЛК, здоровий/здорова 100% = 0
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01.08.2025 16:09 Відповісти
а тим хто жме кнопки поліграфа довіряєте??який шанс не підробити висновки взагалі ви особисто оцінюєте??
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01.08.2025 16:11 Відповісти
Робити шоу де камера буде на поліграф дивитись, по типу як був Зе - Порох на стадіоні. Назва вже є: Україна має талант.
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01.08.2025 16:13 Відповісти
А в комісії будуть тільки тамади,фотографи,співаки і різна шушера???
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01.08.2025 16:13 Відповісти
 
 